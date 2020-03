Fortnite: Epic posticipa i tornei a premi e viene accusata di aver 'copiato' dalla concorrenza

Videogames

di Pasquale Oliva - 03/03/2020 16:49

Epic Games si è ispirata ad un personaggio di Apex Legends per una delle skin di Fortnite? Nel frattempo è stata presa un'importante decisione sui prossimi tornei a premi.

Nelle ultime ore Fortnite è al centro di diverse discussioni, e non solo per l'aggiornamento 12.10 rilasciato poco fa. Epic Games ha deciso di posticipare tutti i tornei a premi a causa di alcuni problemi che attualmente inficiano le prestazioni, ma è anche stata accusata di aver sbirciato nel giardino della concorrenza per la realizzazione di una nuova skin.

La questione più importante riguarda ovviamente i tornei ufficiali (con compensi da capogiro) che ogni anno attirano migliaia di giocatori e l'attenzione dei media. Attraverso un breve comunicato pubblicato sui profili social, Epic Games fa sapere di essersi già messa all'opera per risolvere nel minor tempo possibile quelle complicazioni che stanno avendo un impatto negativo sia sui match dei giocatori che sui server del servizio.

For Chapter 2 - Season 2, we're working to address performance issues impacting both clients and servers. Our goal is to improve performance before kicking off any cash prized competition. We'll keep you posted with schedule updates as soon as possible. — Fortnite Competitive (@FNCompetitive) March 2, 2020

Il pensiero va principalmente alla World Cup e ai relativi eventi di qualificazione. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti per scoprire se, come lo scorso anno, la fase finale si terrà ugualmente a luglio. In ogni caso, la manutenzione, che sia prolungata o meno, è l'unica soluzione accettabile e infatti è stata ben accolta dai giocatori di Fortnite più popolari, tra cui Tyler 'Ninja' Blevins:

Smart ^_^ ty for the update https://t.co/MaYIVtHEyV — Ninja (@Ninja) March 2, 2020

Epic Games e la skin copiata

Fortnite - giunto alla seconda stagione del secondo capitolo - continua a registrare numeri stratosferici ma il suo dominio è minacciato da una concorrenza quanto mai agguerrita. Il principale rivale del Battle Royale di Epic Games è senza dubbio Apex Legends, titolo free-to-play sviluppato Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts nel 2019.

Chi conosce entrambi gli sparatutto ammetterà che, nonostante alcune apprezzabili peculiarità, i punti in comune sono davvero tanti. Senza girarci troppo intorno, bisogna riconoscere che il successo di Fortnite ha spinto molti produttori a voler cavalcare l'onda del successo della modalità Battle Royale. È il caso di Apex Legends, ma anche di Call of Duty: Black Ops IIII.

Ebbene, ora sembra si siano invertiti i ruoli. O almeno così la pensa Moy Parra, animatore di Respawn. Quest'ultimo, tramite un Tweet, accusa Epic Games di essersi ispirata al personaggio Crypto disponibile in Apex per la creazione della skin Crypto fino a qualche ora acquistabile nel negozio di Fortnite.

I feel like I've heard of this guy before but can't quite place it 🤔 https://t.co/3B7gp3Ya6J — Moy Parra (@_moyparra) March 1, 2020

Qui sotto il Crypto di Apex Legends:

EA Crypto, uno dei personaggi giocabili di Apex Legends

Nomi e colori scelti dal team design di Epic sembrano dare forza all'accusa di Parra, ma per il resto è difficile notare una certa somiglianza. Voi cosa ne pensate?