James Franco commenta le accuse di molestie contro di lui

Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 03/03/2020 09:15 | aggiornato 03/03/2020 09:19

A distanza di circa due anni dalle accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte da alcune studentesse della sua scuola di recitazione, James Franco torna a ribadire la propria totale innocenza.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Nel gennaio 2018, James Franco è stato accusato di molestie sessuali da alcune donne che studiavano presso la sua scuola di recitazione Playhouse West Studio 4. La scuola di Franco è stata chiusa definitivamente nel 2017, poco prima dello scandalo che ha travolto l'attore sulla scia del caso #MeToo. Due aspiranti attrici, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, denunciarono pubblicamente l'attore dalle pagine del Los Angeles Times: l'accusa fu quella di aver approfittato di loro durante le riprese di una scena di sesso orale sul set del film The Long Home (2015).

Franco - che si è sempre detto estraneo ai fatti e completamente innocente - è stato formalmente denunciato lo scorso ottobre ed è attualmente in causa con le due donne. In queste ore, la difesa ha respinto nuovamente le accuse da parte delle due aspiranti attrici, che vengono definite "affamate di attenzioni e di notorietà".

Come riporta VanityFair, i legali di James Franco parlano di accuse salaci, "un ottimo cibo da tabloid":

Le accuse salaci della denuncia sono state cibo da tabloid, ma sono anche false e infamanti, legalmente prive di fondamento. Sono inoltre state portate alla luce impropriamente come azione collettiva per ottenere la maggior pubblicità possibile. Questa causa è una parodia della giustizia, il culmine di una campagna che ha offuscato ingiustamente la reputazione di un uomo per bene.

James Franco is once again fighting back against allegations of sexual misconduct https://t.co/fKDXSdhcxG — VANITY FAIR (@VanityFair) March 2, 2020

Una delle due donne, la signora Tither-Kaplan, nella denuncia parla di abuso di potere e di cultura dello sfruttamento delle donne:

Mi è venuto in mente una cosa tipo 'Non puoi dirgli di no'. Sento che c’è stato abuso di potere e regnava una cultura di sfruttamento di noi donne non famose.

La difesa di Franco di tutta risposta sostiene che la Tither-Kaplan si sia spesa molto spesso sui social in elogi rivolti all'attore, esaltandone le virtù recitative e umane dopo le presunte molestie. Inoltre, sempre secondo gli avvocati della difesa, tutte le attrici della scuola di recitazione di James Franco erano a conoscenza delle scene di nudo che avrebbero dovuto girare con lui e non avrebbero mai presentato lamentele in merito. Si legge nei documenti:

Il direttore del casting e altri attori del film hanno confermato che tutte le attrici, tra cui la Tither-Kaplan, erano a conoscenza delle scene di nudo. C’erano controlli per assicurarsi che le attrici si sentissero a proprio agio.

HD Rabbit Bandini Productions Le molestie sarebbero avvenute sul set del film The Long Home

“Questa non è la prima volta che queste accuse sono state fatte e sono già state ridimensionate", scrive l'avvocato di James Franco aggiungendo:

James non solo si difenderà da tutte le accuse, ma chiederà anche un risarcimento danni per questa scurrile causa in cerca di pubblicità.

Non resta che attendere per conoscere i prossimi sviluppi.