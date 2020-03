Kobane Calling, arriva una nuova edizione del fumetto di Zerocalcare

Fumetti

di Mattia Chiappani - 03/03/2020 11:25 | aggiornato 03/03/2020 11:29

Kobane Calling di Zerocalcare torna sugli scaffali in una versione aggiornata, con una nuova edizione pubblicata da BAO Publishing.

Il 16 aprile arriva sugli scaffali di librerie e fumetterie di tutta Italia Kobane Calling - Oggi. Si tratta di una nuova edizione dell'indimenticabile storia scritta da Zerocalcare quattro anni fa, che ha conquistato il pubblico con oltre 140.000 copie vendute nel nostro Paese, arrivata anche all'estero in ben nove versioni tradotte. Un modo per non abbandonare Kobane, attualmente sotto attacco, ma anche di riscoprire un'opera diventata fondamentale per comprendere una situazione geopolitica decisamente complessa e che troppo spesso viene ignorata dai Paesi occidentali.

Nella nuova versione di Kobane Calling pubblicata da BAO Publishing tra qualche settimana, ci saranno contenuti aggiuntivi inediti oltre che cartine aggiornate dei risguardi che riflettano la ripartizione territoriale attuale. Innanzitutto Zerocalcare ha preparato una nuova introduzione che spiegherà come si è evoluta la situazione dall'epoca in cui ha raccontato la sua storia. In più i lettori potranno per la prima volta avere in volume il racconto dedicato a Lorenzo "Orso" Orsetti, che originariamente era comparsa sulle pagine della rivista Internazionale. Il tutto confezionato con una nuova copertina disegnata da Zerocalcare e impreziosita dall'ottimo Alberto Madrigal che ne ha curato i colori.

Zerocalcare/Alberto Madrigal/BAO Publishing

Gli appassionati di questo autore inoltre da stasera avranno una nuova occasione di riscoprire quell'iconica storia. Dal 3 marzo fino a domenica 8 infatti il Teatro Bellini di Napoli ospiterà una nuova rappresentazione di Kobane Calling on Stage, opera tratta dal volume che in questi mesi ha fatto emozionare tantissimi spettatori. A curare l'adattamento e a dirigere il cast formato da 13 giovani attori, è stato Nicola Zavagli che dopo la prima incontrerà il pubblico insieme a Zerocalcare stesso, per discutere dei temi narrati in Kobane Calling. Maggiori informazioni e prevendite sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Bellini.

Voi avete già letto Kobane Calling? Cosa ne pensate di questa nuova edizione presentata da BAO Publishing?