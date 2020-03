I fan di Harry Potter sanno essere molto… impetuosi, quando si parla della loro saga preferita. Sia in positivo che negativo, la persona che sembra subire maggiormente la forza del fandom è senza dubbio J.K. Rowling.

Spesso in passato alcune sue dichiarazioni hanno fatto storcere il naso a più di un fan, scatenando il dissenso. Come ad esempio una dichiarazione relativa alle persone transgender che non è piaciuta a molti, proprio recentemente. Anche questa volta, la scrittrice britannica è finita nel bel mezzo di un putiferio con l’accusa di razzismo.

Cos’è successo? Dai primi giorni di marzo circola su Twitter la mappa ufficiale che raccoglie tutte le scuole di magia del mondo. Il sito DailyDot ha riportato tutto ciò che secondo i fan è totalmente sbagliato nella concezione delle scuole secondo la Rowling.



A creare particolare trambusto è stata l’evidente disparità tra le scuole dei continenti. Guardando bene la mappa, infatti, è chiaro che il piazzamento delle scuola è incredibilmente Eurocentrico. Ci sono ben quattro Istituti di magia in Europa (tra cui le più note Hogwarts, Beauxbatons e Durmstrang), mentre due dei territori più popolati al mondo, India e Cina, devono dividere la stessa scuola anche con altri paesi.

Ad aver creato ancora più irritazione, però, nei fan è stata la combinazione con cui la Rowling ha deciso di mettere su la scuole. Un utente, con ironia, ha notato che è poco credibile l’idea di una sola scuola per tutto il Medio Oriente, visto che la loro storia è tristemente nota. Stessa cosa per Giappone e Corea, che hanno un passato difficile da dimenticare.

E ancora, i fan Cubani, dei Caraibi e del Messico non hanno apprezzato di essere stati legati alla scuola americano invece che a quella dell’America Latina di Castelobruxo. Dopotutto, culturalmente e linguisticamente loro sono più legati al sud che agli Stati Uniti.

This just shows jk has no idea about geography or anything outside the UK, how tf is one school going to contain a whole ass continent? Or which language is gonna be used in the scandinavian/central eu school? All of India and China in one school? This is so stupid