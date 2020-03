Multiplayer in arrivo per il videogioco mobile Mario Kart Tour

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 03/03/2020 14:04 | aggiornato 03/03/2020 14:07

La versione per smartphone di Mario Kart si aggiornerà tra pochi giorni aggiungendo finalmente il multiplayer.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Nintendo negli ultimi anni ha iniziato ad aprirsi anche al mercato mobile introducendo alcuni dei suoi personaggi più famosi in dei videogiochi sviluppati apposta per smartphone. Tra i più famosi ci sono Super Mario Run, Fire Emblem Heroes e Dr. Mario.

L’ultimo in ordine d’arrivo è Mario Kart Tour, l’adattamento del famoso titolo di corse arcade esistente sin dai tempi del Super Nintendo. Questo titolo è arrivato su mobile a settembre dell’anno scorso, ed è subito diventato il gioco free-to-play più scaricato per smartphone superando anche capisaldi come Fortnite e Call of Duty: Mobile.

Mario Kart Tour aveva finora soltanto una grave mancanza, ossia non era presente la componente multiplayer con cui poter sfidare i propri amici. Niente paura però, perché dall’8 marzo sarà finalmente possibile sfidare altre persone, sia in locale che online, su tutti i vostri telefoni.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

Secondo quanto detto da Nintendo, le sfide avranno delle regole che cambieranno ogni giorno per rendere più varie le corse Standard e Gold, mentre le diverse coppe cambieranno ogni 15 minuti. Altrimenti sarà possibile creare delle corse personalizzabili con i vostri amici o con altre persone in locale, anche se in questo modo non ci sarà la possibilità di aumentare il proprio grado come quando si sfidano altre persone intorno al mondo.

Mario Kart Tour è una versione semplificata del classico Mario Kart giocabile su qualsiasi telefono di ultima generazione. In quest’incarnazione non bisognerà nemmeno accelerare, il giocatore dovrà solo spostarsi a destra e sinistra con uno swipe e potrà lanciare oggetti con un tap.

Il gioco è free-to-play, ma ha anche una valuta interna con cui poter comprare personaggi e veicoli con cui poi poter giocare. C’è anche un’abbonamento mensile di 4.99 euro che sblocca alcuni oggetti e la modalità 200cc più veloce del normale.

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

Se volete provare Mario Kart Tour, soprattutto con l’arrivo della modalità multiplayer, potete scaricarla sia per iOS che per Android nei rispettivi store.

Fonte: Theverge