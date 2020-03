TV News

di Mattia Chiappani - 03/03/2020 17:01

Da The Falcon and the Winter Soldier a She-Hulk, sono tantissime le serie Marvel che arriveranno presto su Disney+. Scopriamo insieme cosa ci aspetta!

Il 29 aprile, fra poco meno di due mesi, arriverà nelle sale italiane Black Widow, ufficiale punto di partenza della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. L'attesa tra gli appassionati è altissima e non solo per il primo film dedicato a Natasha Romanoff. Questa nuova fase del ricco franchise infatti presenterà una novità molto importante rispetto al passato, al di là delle nuove avventure cinematografiche. Stiamo ovviamente parlando delle tante serie TV ambientate nell'universo Marvel, che inizieranno ad arrivare presto su Disney+.

Si tratta di un concetto molto diverso rispetto agli show che abbiamo visto finora. Per la prima volta infatti questi progetti sono gestiti direttamente dai Marvel Studios, la stessa realtà che si occupa delle pellicole del franchise, e per questo motivo avranno un legame ancora più stretto con esse. Questo è evidente dal coinvolgimento diretto di alcuni dei volti principali della saga cinematografica (come vedremo più avanti) e di conseguenza budget più alti. La promessa è di avere serie televisive decisamente più ambiziose di quanto visto finora, che non saranno un semplice arricchimento dell'universo narrativo, ma una sua parte fondamentale. Una di queste si presenta addirittura come prologo diretto di una delle pellicole più attese della Fase 4 e per tutti questi motivi i fan non vedono l'ora di scoprirle tutte!

Ma esattamente, quali sono gli show che stanno per arrivare? E quale potrebbe essere il loro contributo nell'espansione del Marvel Cinematic Universe? Scopriamo insieme cosa ci aspetta nel prossimo futuro su Disney+!

Le prime serie Marvel in arrivo su Disney+...

Il tutto dovrebbe partire nei prossimi mesi, con tre degli show più attesi per questo progetto. Questi hanno iniziato le riprese da diverse settimane (e c'è chi ha già anche finito la prima fase di shooting) e le prime immagini sono state mostrate al pubblico in un celebratissimo spot durante lo scorso Super Bowl, che potete vedere qui sopra.

La prima ad arrivare sarà The Falcon and the Winter Soldier, che vedrà come protagonisti gli omonimi personaggi. Il duo si troverà a dover affrontare l'eredità di Steve Rogers, che ha ceduto a Sam Wilson il suo scudo e la carica di Capitan America dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il passaggio di testimone però non andrà liscio come si potrebbe sperare e gli eroi dovranno affrontare nuove minacce come U.S. Agent, ma anche una pericolosa vecchia conoscenza ovvero il Barone Zemo.

Si presenta con un tono decisamente differente WandaVision. Le prime dichiarazioni e immagini sullo show rimandano a un'estetica legata al mondo delle sit-com, con i protagonisti Visione e Wanda Maximoff immersi in set che richiamano alcuni degli show più famosi della televisione statunitense. Ci sono diverse teorie su cosa aspettarsi da questa serie che dovrebbe ricollegarsi direttamente alla nuova avventura dello Stregone Supremo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L'ultimo progetto mostrato è la serie dedicata a Loki, una delle prime a essere protagonista di rumor mesi e mesi fa. Qui seguiremo le avventure del Dio degli Inganni nella timeline in cui riesce a sfuggire alla cattura dopo la Battaglia di New York, come visto in Avengers: Endgame. Attualmente ci sono ancora pochi dettagli su cosa aspettarsi, ma girano voci che parlano di avventure attraverso diverse epoche e l'apparizione di nuove versioni di Loki...

...e quelle che arriveranno più avanti

Poco più di un mese dopo aver annunciato i titoli della Fase 4, il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è salito sul palco del D23 Expo per svelare ulteriori nuovi progetti in arrivo per il franchise. Il produttore ha presentato ben tre serie TV Marvel in arrivo su Disney+, che promettono di conquistare i fan.

La prima a essere annunciata è stata Ms. Marvel, dedicata all'omonima eroina. Si tratta di un progetto che andrà ad allargare la rappresentazione all'interno del MCU, portando al centro dell'attenzione Kamala Khan, una giovane ragazza di origine pakistana e di religione musulmana. Questa incarnazione di Ms. Marvel ha già guadagnato l'affetto di tantissimi lettori e saprà senza dubbio farsi amare anche dai fan del franchise cinematografico.

Più oscuro promette di essere invece Moon Knight. Questo show potrebbe portarci all'interno del lato più paranormale, dark e soprattutto violento dell'universo Marvel. Il protagonista sarà Marc Spector che riceve da una antica divinità egizia l'incarico di difendere il mondo dal male, insieme a una serie di incredibili abilità potenziate dalla luce lunare.

Chiude il trittico She-Hulk, che finalmente introdurrà la muscolosa eroina nel franchise, aprendo probabilmente le porte a un suo futuro ingresso ufficiale negli Avengers. Il suo alter ego è Jennifer Walters, avvocatessa impegnata in battaglie sociali, che riceve una trasfusione di sangue dal cugino Bruce Banner, ereditando la sua capacità di trasformarsi in gigante verde. Tuttavia la donna è più abile nel controllarsi quando diventa She-Hulk, risultando un elemento chiave di tanti supergruppi.

E non finirà qui! Ci sono infatti già tantissimi altri show legati all'universo cinematografico Marvel che faranno presto il proprio debutto su Disney+ e saranno svelati nel prossimo futuro. È davvero un momento d'oro per questo franchise che nonostante i risultati eccezionali ottenuti con la conclusione dell'Infinity Saga non sembra affatto interessato a fermare la propria corsa.

E voi? Quale show Marvel destinato a Disney+ attendete con maggiore curiosità?

Vi ricordiamo che la nuova piattaforma di streaming farà il proprio debutto nel nostro Paese il prossimo 24 marzo. È già possibile effettuare l'iscrizione al servizio, usufruendo di una interessante offerta pre-lancio, con cui gorse di tutti i contenuti di Disney+ per un anno.