Star Trek: William Shatner non vuole più interpretare il Capitano Kirk

di Giuseppe Benincasa - 03/03/2020 14:41 | aggiornato 03/03/2020 14:45

Nell'universo di Star Trek non ci sarà alcuna serie sul Capitano Kirk interpretata da William Shatner.

La scintilla che ha acceso William Shatner è scoppiata su Twitter. L'attore, che festeggerà 89 anni il prossimo 22 marzo, ha risposto a una domanda di un fan sulla fattibilità di una serie TV dedicata al personaggio di Kirk, considerando che quello di Picard sta vivendo una seconda giovinezza con una nuova serie TV.

Qui sotto si può leggere la domanda del fan Tim Scammell:

William Shatner, adesso che hanno fatto la serie su Picard, pensi che considereranno una serie su Kirk per te? Sarebbe abbastanza figo.

La risposta dell'attore non si è fatta attendere:

No. Penso che la storia di Kirk sia conclusa a questo punto.

Molti dei fan, in risposta a Shatner, hanno scritto di non essere d'accordo con l'attore e che vorrebbero vedere ancora Kirk in azione.

Alcuni lo vorrebbero vedere in un crossover all'interno della serie TV di culto The Orville, dato che lo show di Seth MacFarlane viene considerato l'erede della serie fantascientifica che ha fatto la storia della televisione negli anni '60.

Altri fan, come quello che ha scritto il tweet che si può vedere qui sotto, sostengono che Kirk meriti una fine migliore di quella vista in Generazioni:

Shatner, visto il grande polverone che le sue parole hanno alzato, ha ripreso a scrivere su Twitter, affermando che non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che aveva già espresso in precedenza.

L'attore si è riferito, in modo particolare, a quello che gli è stato chiesto da J. J. Abrams per il reboot cinematografico del 2008, ovvero di apparire in un cameo. In quell'occasione, in una scena finale del film, il nuovo Kirk (interpretato da Chris Pine) avrebbe dovuto incontrare il vecchio Kirk (Shatner). Ma i fan non videro mai quella scena, proprio perché Shatner rifiutò di apparire nel reboot.

Poi, sempre nel suo tweet, l'attore ha aggiunto che la storia di Kirk è già ben raccontata e che il personaggio è morto in Generazioni (film del 1994).

L'ultima scena di Kirk la si può vedere nella clip qui sotto, in quello che sembra essere un momento di passaggio dell'eredità tra Kirk e Picard:

Per chi non lo sapesse, Kirk è stato il capitano dell'USS Enterprise NCC-1701 e successivamente dell'USS Enterprise NCC-1701-A, mentre Picard è stato capitano dell'Enterprise NCC-1701-D e successivamente dell'Enterprise NCC-1701-E.

William Shatner ha interpretato James Tiberius Kirk nelle tre stagioni della serie originale di Star Trek, andate in onda dal 1966 al 1969 negli Stati Uniti, per un totale di 79 episodi.

Successivamente, Kirk è stato protagonista dei seguenti film usciti al cinema: Star Trek (1979), Star Trek II - L'ira di Khan (1982), Star Trek III - Alla ricerca di Spock (1984), Rotta verso la Terra (1986), Star Trek V - L'ultima frontiera (1989) che l'attore ha anche diretto, Rotta verso l'ignoto (1991) e Generazioni (1994) in cui il personaggio muore.

Sembra quindi che i fan non saranno accontentati e che William "Kirk" Shatner guarderà lo spazio dalla Terra.