Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelata la verità sulle origini di Palpatine

Cinema

di Marcello Paolillo - 03/03/2020 12:09 | aggiornato 03/03/2020 12:13

Dal C2E2 di Chicago, è stata finalmente resa nota la verità sul ritorno dell'Imperatore Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker grazie al romanzo ufficiale del film.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Una delle cose che ha maggiormente spaccato la fanbase di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - ultimo film della nuova trilogia uscito nei cinema lo scorso mese di dicembre - è sicuramente il ritorno dell'Imperatore Palpatine (interpretato da Ian McDiarmid)

Dato per morto alla fine de Il Ritorno dello Jedi e ucciso per mano di un Darth Vader redento, il perfido Sith è tornato come villain principale dell'ultima avventura di Rey e compagni.

Chiunque abbia visto il film sa bene che modalità del ritorno di Palpatine ne L’Ascesa di Skywalker non sono state approfondite, lasciando un alone di mistero (e tanti dubbi). Ora, a cercare di dare una risposta all'enigma, ci pensa il romanzo ufficiale del film scritto da Rae Carson.

Cornerstone/Lucasfilm

Il libro, in arrivo in America dal prossimo 17 marzo, è stato mostrato in anteprima alla C2E2 di Chicago, tanto che le prime informazioni non hanno tardato ad arrivare. In particolare, è stata finalmente svelata la verità su Palpatine (via ScreenRant).

Palpatine non era stato completamente annientato in Episodio VII: aveva creato un clone di sé stesso con l’aiuto dei Sith, sebbene in una forma instabile e incompleta.

Quando Kylo Ren (Adam Driver) incontra Palpatine sul pianeta Exegol, nelle sequenze iniziali di Star Wars 9, lo vediamo attaccato a tubi e vari meccanismi, muovendosi nel suo covo su una sorta di impianto tecnologico. Ha lo spirito del Sith, ma è ancora intrappolato in un corpo del tutto incompleto.

Il passaggio del romanzo vede Kylo avvicinarsi al meccanismo del Sith intuendone subito il funzionamento (grazie ai suoi studi sulle Guerre dei Cloni, da bambino). Viene anche spiegato che il liquido che scorre all’interno delle vene dell'Imperatore tiene in vita la sua carne putrescente e che con molta probabilità l'involucro non sarebbe durato a lungo.

La pellicola, distribuita da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia e diretta da J.J. Abrams, è uscita nei cinema del nostro paese a partire dal 18 dicembre 2019.

Nel cast, Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Keri Russell, Matt Smith, Lupita Nyong’o, Richard E. Grant, Mark Hamill, Billie Lourd, Oscar Isaac e Adam Driver.