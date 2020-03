The Living Dead, il libro postumo di George A. Romero ha una data d'uscita

Libri

di Mara Siviero - 03/03/2020 14:44

The Living Dead, libro nato da una collaborazione postuma tra George A. Romero e Daniel Kraus, uscirà nel giugno 2020.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Non è cosa nuova il fatto che The Living Dead, il libro su cui stava lavorando George A. Romero, sia stato terminato da Daniel Kraus: più che altro la novità sta nella sua data di uscita, prevista per il 9 giugno 2020.

Prima della sua morte, sopraggiunta il 17 luglio 2017 a causa di un cancro, Romero stava lavorando ad un romanzo sugli zombie che, però, non è riuscito a completare. In seguito, la moglie del leggendario regista americano si è rivolta a Kraus per poter completare il libro.

TRE60

Daniel Kraus non è proprio uno degli ultimi arrivati: egli, infatti, ha realizzato insieme a Guillermo del Toro il romanzo La forma dell’acqua, basato sull’omonimo film del regista messicano. Inoltre, sempre insieme a quest'ultimo, ha realizzato il libro Trollhunters (diventato poi una serie animata per Netflix).

HD Tor Books

Il libro, che arriverà il 9 giugno in America (mentre, ad ora, non si conosce una data italiana), si sviluppa nell'arco di tre diverse linee temporali: se una coppia di medici viene alla scoperta di quello che sarà un incubo globale durante l'analisi di un paziente morto e poi risvegliatosi, un teenager si renderà conto della vera natura dei suoi vicini quando questi cominceranno ad assalirlo.

Nello stesso tempo, un anchorman continuerà a trasmettere, nonostante venga assalito dai non-morti. A questi protagonisti, si aggiungono il Karl Nishimura, timoniere della U.S.S. Vindicatore (un sottomarino nucleare), che si trova a combattere contro gli zombie che hanno assediato la sua città, e una donna misteriosa, Etta Hoffman, intenta a registrare il progresso dell'epidemia dal suo bunker, a fronte di un futuro che potrebbe non arrivare mai.





E voi, che ne pensate?

Via Dread Central, Bloody Disgusting