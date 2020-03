Celebrity This Is Us

03/03/2020

Prima di indossare i panni di Kevin Pearson in This Is Us, Justin Hartley ha interpretato l'eroe Freccia Verde in Smallville: l'attore ricorda il ruolo che l'ha lanciato sul piccolo schermo.

Ricordate quando Justin Hartley ha interpretato Freccia Verde nella serie Smallville? Se la vostra risposta è negativa, vi rinfreschiamo la memoria.

Nel 2001, Smallville ha rilanciato il mito dei supereroi sul piccolo schermo. Lo show, andato in onda per dieci stagioni, raccontava l'adolescenza di Clark Kent (interpretato da Tom Welling, che di recente potreste aver notato in Lucifer), futuro Uomo d'Acciaio, alle prese con tutti i problemi della sua età: scuola, ragazze ma soprattutto l'emergere dei nuovi poteri e le sue origini. Tanti segreti che deve tenere nascosti ai suoi amici e a Lex Luthor, destinato a diventare la sua nemesi.

Tra i supereroi introdotti in Smallville c'era anche Freccia Verde. Di giorno, Oliver Queen è un multimiliardario a capo delle industrie Queen, ma di notte si trasforma in un vigilante mascherato abile nel tiro con l'arco.

A distanza di anni, Justin Hartley ha molti bei ricordi di quella serie che l'ha lanciato sul piccolo schermo. In un'intervista con Entertainment Weekly, riportata da Comic Book Resource, l'attore di This Is Us, racconta:

Quando hai visto lo show, il modo in cui Oliver è arrivato e come ha interagito con Clark, spingendolo nella direzione dove sapeva esser diretto - per diventare Superman - ti rendi conto che era una parte essenziale della serie. E ne sono davvero orgoglioso.

Justin sottolinea come Freccia Verde sia stato il primo supereroe a indossare effettivamente un costume in Smallville, dato che Clark Kent stava ancora esplorando i suoi poteri:

Ricordo che pensavo, 'Abbiamo uno show su Superman ma non abbiamo davvero un personaggio che indossa un costume'. Era davvero forte. Ho sempre amato il fatto che fosse un mortale. Veniva colpito, si feriva e poteva morire.

Il ruolo di Oliver Queen doveva limitarsi a un arco narrativo molto ristretto, però il responso dei fan fu così positivo che alla fine il suo personaggio divenne una parte integrante di Smallville. Infatti, dopo alcune apparizioni nella sesta e settima stagione, a partire dall'ottavo ciclo di episodi, Justin Hartley entrò nel cast regolare.

La serie gli ha permesso di ottenere successive piccole parti in diverse serie TV, tra cui Revenge e Mistresses, ma è con This Is Us che ha raggiunto la popolarità.

I nuovi episodi della quarta stagione di This Is Us sono in onda su FoxLife, canale 114 di SKY, ogni martedì in prima visione assoluta.