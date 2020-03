Castlevania: Symphony of the Night arriva su dispositivi mobile

Videogames

04/03/2020

Il capolavoro della saga dei Castlevania uscito sulla prima PlayStation esce a sorpresa su iOS e Android.

Castlevania è una delle serie videoludiche che ha fatto la storia. Esistente sin dai tempi degli 8-bit, la longeva saga di Konami ha visto molteplici incarnazioni e titoli di grande successo su tutte le piattaforme. Uno dei capitoli più riusciti e più amati di sempre è Castlevania: Symphony of the Night, uscito originariamente nel 1997 su PSone e Sega Saturn.

Konami completamente a sorpresa ha deciso di rilasciare questo pezzo di storia del videogioco su mobile, rendendo disponibile Castlevania: Symphony of the Night su iOS e Android. Il gioco è scaricabile già adesso da App Store e Google Play al prezzo di 3,49 euro.

Questa nuova versione presenta un’interfaccia pensata per adattarsi ai comandi touch, ma presenta anche il supporto per eventuali controller wireless. Sono poi stati aggiunti diversi obiettivi da sbloccare e una funzione di salvataggio rapido. Il gioco è anche tradotto in sei lingue: Inglese, giapponese, tedesco, italiano, francese e spagnolo.

La sinossi per il titolo rilasciata da Konami è questa:

Il più celebre gioco della serie di Castlevania arriva finalmente su mobile. Salta, scatta e combatti per farti largo attraverso il vasto castello di Dracula nei panni di Alucard in questo classico GDR d'azione e svela una storia avvincente con una vasta gamma di nemici unici e personaggi affascinanti. Riscopri il mondo di Castlevania in uno dei suoi giochi più rivoluzionari con una musica e una grafica splendide."

Symphony of the Night è stato il primo Castlevania a essere diretto da Koji “Iga” Igarashi, che ha cambiato il focus della serie da action a scorrimento con elementi platform a una versione ispirata dal classico di Nintendo Metroid. L’influenza di questo titolo ha poi creato un intero sottogenere chiamato Metroidvania, fusione dei nomi dei due titoli capostipiti di questa struttura di gioco. Nei Metroidvania solitamente si ha una vasta mappa liberamente esplorabile, ma con alcune zone impossibili da raggiungere finché non si ottiene l’abilità giusta. Il combattimento è più elaborato e presenta anche diversi elementi da GDR.

Igarashi era tornato a questa formula l’anno scorso con Bloodstained: Ritual of the Night, titolo che è un vero erede spirituale di questo Symphony of the Night, uscito su tutte le console disponibili e su PC.

L’arrivo di questa nuova incarnazione di Castlevania: Symphony of the Night arriva proprio in concomitanza con la distribuzione su Netflix della serie animata ufficiale, che debutterà con la terza stagione il 5 marzo.

Siete interessati a giocare questo capolavoro del passato su mobile?

