Chi sarà Kraven il Cacciatore? Un fan mostra come sarebbe Jason Momoa

04/03/2020

Il noto creatore di fan art Bosslogic ha immaginato come potrebbe essere Jason Momoa nei panni di Kraven il Cacciatore.

Tra le possibili new entry più rumoreggiate per il futuro del mondo di Spider-Man al cinema c'è Kraven il Cacciatore. Da lunghissimo tempo si parla della possibilità che il villain sia il terzo protagonista del cosiddetto Sony Universe of Marvel Character, cioè l'universo narrativo che comprende Venom e Morbius. Ci sono stati dei rumor in merito, anche se non ci sono mai state conferme davvero definitive. Gli ultimi sviluppi in merito alla situazione di Spidey sul grande schermo potrebbero però aver dato una spinta ulteriore a questa possibilità.

Nelle voci trapelate tempo fa si parlava infatti di un possibile adattamento de L'ultima caccia di Kraven nel film da protagonista. Tuttavia questa storia, una delle più celebri e apprezzate non solo del villain in questione ma di tutta la storia dell'Uomo Ragno, sarebbe davvero difficile da trasporre senza la presenza di Peter Parker. Tuttavia come sappiamo, dopo un'estate turbolenta con innumerevoli trattative per i diritti del personaggio, è arrivata la conferma che non solo Spider-Man sarebbe rimasto nel MCU, ma sarebbe piano piano entrato anche nel mondo di Venom. Già il trailer di Morbius ha mostrato alcuni brevi riferimenti all'eroe confermando queste speculazioni.

A questo punto quindi si aprono le porte per l'ingresso di Kraven il Cacciatore nel franchise, che avrebbe anche particolarmente senso a livello narrativo. Nel finale della sua ultima avventura cinematografica abbiamo lasciato Spidey sconvolto dopo che J. Jonah Jameson e Mysterio hanno rivelato al mondo la sua identità. È facile quindi ipotizzare che un personaggio come Kraven possa decidere di mettersi in caccia (che sia l'ultima o meno) di Peter. Inoltre il villain è uno dei membri fondatori dei Sinistri Sei e Sony da anni cerca di portare questo team al cinema e l'introduzione di questo personaggio sarebbe un passo importante in questa direzione.

Insomma, l'attenzione su Kraven è piuttosto alta tra gli appassionati di cinecomics e così Bosslogic, uno dei più noti creatori di fan art legate a questo mondo ha voluto omaggiare il personaggio nel suo ultimo lavoro. Ricollegandosi a speculazioni passate (approvate anche dall'interprete di Spider-Man Tom Holland) l'artista ha quindi provato a immaginare come sarebbe Jason Momoa nei panni dell'iconico supercattivo. Un look decisamente impressionante e inquietante che avrebbe buone possibilità di conquistare gli spettatori.

Tuttavia sembra piuttosto improbabile che l'ex-Khal Drogo assuma i panni di Kraven. L'attore è infatti attualmente impegnato in tanti diversi progetti e fra questi un ruolo di punta nell'universo cinematografico DC Comics. Il suo Aquaman ha ottenuto un successo eccezionale, dando il via a una serie di sequel e spin-off ed è difficile che possa farlo convivere con la parte di Kraven. Però chissà, mai dire mai...

