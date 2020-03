Mafia e camorra in Home Video: a marzo arrivano L'Immortale, Suburra e non solo

Dc’s Legends of Tomorrow: dal 5 marzo arriva in Home Video la quarta stagione

Costantine e Sara Lance , grazie all’aiuto dell’inventore Ray Palmer , di Mick Rory (ex-criminale dal carattere impetuoso) Zari e dallo storio Nate Haywood, sono pronti per salvare loro stessi e il mondo da questa follia, il tutto in sedici, sfavillanti, episodi.

I protagonisti in questa nuova stagione, dopo aver sconfitto il demone Mallus, decidono di schierarsi con l’ Agenzia del Tempo di Ava Sharpe , per risolvere gli ultimi anacronismi temporali rimasti.

Dal 5 marzo sarà disponibile in DVD e Blu-Ray la quarta stagione completa di DC’s Legends of Tomorrow , serie spin-off di The Flash e Arrow che vede fra i suoi protagonisti anche Dominic Purcell e Brandon Routh .

Dal 5 marzo sarà disponibile in DVD e Blu-Ray il cofanetto della quarta stagione completa di Dc’s Legends of Tomorrow con contenuti extra oltre 20 minuti di scene inedite e lo speciale “Legendary Storytelling”.

