TV News I Simpson

Disney+: per il lancio italiano oltre 500 episodi de I Simpson

di Chiara Poli - 04/03/2020 12:10 | aggiornato 04/03/2020 12:29

In occasione del lancio italiano di Disney+, annunciato per il 24 marzo, saranno già disponibili a catalogo I Simpson con oltre 500 episodi della serie animata di Matt Groening: un'occasione per restare in compagnia di Homer, Marge, Bart, Lisa...

Condividi Condividi Twitta

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020. Sono diventati un simbolo, in tutto il mondo. Hanno collezionato 33 Emmy Awards e dozzine di altri premi, vantano una lista di guest star come nessun altro e sono in onda dal 1989. I Simpson sono certamente uno dei titoli che ogni appassionato vorrebbe trovare su Disney+ e sarà così: già per il lancio italiano del canale, il 24 marzo, saranno disponibili oltre 500 episodi della serie animata di Matt Groening. Il promo accoppia in modo geniale l'enorme numero di episodi disponibili: Disney+ 500+. D'oh! Stavamo dimenticando...

Più di 500 episodi de I Simpson + Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo = 🤯

Iscriviti ora su https://t.co/TFXYwd10JI. #DisneyPlus pic.twitter.com/palChb8OQ1 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) March 4, 2020 Irriverenti, esilaranti, mitici: Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie e tutti gli altri abitanti di Springfield hanno scritto la storia della TV, ma hanno anche cambiato il mondo. Hanno esportato espressioni e modi di dire, hanno colonizzato la cultura pop, ci hanno insegnato a guardare con occhio critico le nostre ossessioni, le nostre convinzioni, le nostre contraddizioni. Ogni aspetto della vita contemporanea è entrato a far parte di storie che, a ogni nuovo episodio, ci parlano di noi e della nostra realtà prendendola in giro. Episodi da vedere e rivedere, perché I Simpson non stancano mai: è questa una delle principali ragioni del loro successo. Come i personaggi, le loro avventure non invecchiano mai. E non passano mai di moda. Spaziando fra arte, letteratura, storia, cinema, TV, musica, fumetti e ogni altro aspetto della nostra vita, I Simpson hanno costruito un vero e proprio impero narrativo, in cui chiunque apprezzi la qualità del loro mondo non vede l'ora di continuare a immergersi. Dal 24 marzo, gli abbonati di Disney+ potranno farlo: 500 e più episodi per ridere, riflettere, ricordare, imparare. Perché anche la TV, quando è davvero di qualità, ha sempre qualcosa da insegnarci... Siete pronti?