Half-Life: Alyx, la realtà virtuale si mostra in nuovi video gameplay

di Andrea Guerriero - 04/03/2020 08:39

Ancora prima dell'uscita, il nuovo capitolo di Half-Life in VR sta già facendo la storia. E i tre nuovi video di giocato pubblicati da Valve sono lì a dimostrarlo.

Una vera e propria leggenda dell'universo videoludico sta per tornare. E lo farà molto presto.

Il 23 marzo di quest'anno, tutti coloro che hanno amato Half-Life - o quelli che vorrebbero scoprirne l'universo proprio adesso - potranno mettere le mani su Alyx, nuova incarnazione della saga sparacchina di casa Valve. Certo, non si tratta di quel terzo capitolo richiesto a furor di popolo fin dal 2004, ma di un'esperienza da vivere in realtà virtuale compatibile con i principali visori VR tra cui HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, Windows Mixed Reality e naturalmente Valve Index - per altro andato sold-out sul sito della compagnia americana in seguito all'annuncio del gioco.

In verità, quanto mostrato nel primo trailer dal team di sviluppo ha subito messo in chiaro le ambizioni del progetto, che si propone come una produzione "tripla A" a tutti gli effetti. La stessa, piacevolissima impressione che trasmettono i tre video di gameplay pubblicati nelle ultime ore dal colosso fondato da Gabe Newelle e Mike Harrington.

Tutte le clip dimostrano un utilizzo intelligente e attento della virtual reality. La prima, in particolare, si focalizza sulle meccaniche del teletrasporto nel nuovo universo virtuale. Cliccando sul tasto Play, accompagneremo la protagonista - Alyx, per l'appunto - armata di tutto punto nell'esplorazione di un vagone, in cui andrà ad abbattere alcuni nemici.

Il secondo filmato è invece dedicato alla continuità delle azioni e ad alcuni specifici elementi del gameplay, come le fasi di risoluzione dei puzzle in una zona completamente infestata dagli aggressivi Xen. A chiudere, il terzo video vede l'eroina combattere in un'area a cielo aperto: braccata da alcuni nemici umani equipaggiati con armi da fuoco, va ad utilizzare le portiere delle automobili come coperture di emergenza e ancora il teletrasporto per spostarsi tra le varie zone sicure.

Nonostante i tre video di gameplay siano abbastanza brevi, permettono di farci un'idea abbastanza approfondita delle meccaniche di gioco e della loro varietà. Per un'opinione completa dovremo attendere il 23 marzo e la versione definitiva di Half-Life: Alyx. Per il momento l'ultima fatica firmata Valve è riuscita a conquistarvi?