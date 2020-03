I nuovi, terrificanti busti di Pennywise [GALLERY]

CinemaCuriosità

di Simona Vitale - 04/03/2020 14:27 | aggiornato 04/03/2020 14:32

Pennywise, iconico e spaventoso clown danzante di IT, è il protagonista di un set di tre busti ispirati all'aspetto mostrato nei due film di Andy Muschietti. Ecco foto, caratteristiche e come acquistarli.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Chi ama Stephen King di certo non potrà non aver amato IT, uno dei suoi più grandi capolavori. E chi ama IT, di certo avrà nutrito ammirazione (o per lo meno curiosità) nei confronti del terrificante Pennywise, interpretato in IT (2017) e IT: Capitolo 2 (2019) dall'attore Bill Skarsgård.

Il clown danzante, come molti sapranno, è stato sia nel libro che negli adattamenti televisivi e cinematografici, una delle sembianze più spaventose ed inquietanti che abbia mai assunto IT, l'entità mutaforma e demoniaca che per secoli ha vissuto nelle fogne di Derry, prima di essere sconfitto una volta e per tutte dai Perdenti. Come accaduto in passato per il Pennywise di Tim Curry, diventato un personaggio di riferimento della cultura horror dagli anni '90 in poi, anche quello di Skarsgård sembra essere destinato a lasciare dietro di sé una scia di angoscia e terrore, ma anche di estremo fascino.

Il nuovo Pennywise degli adattamenti cinematografici di gran sucesso diretti da Andy Muschietti, infatti, è diventata un'icona horror degna di essere protagonista di splendidi oggetti da collezione. A tal proposito, i maestri scultori di Prime 1 Studio hanno realizzato non uno, ma ben tre busti raffiguranti il clown più spaventoso dei libri, del cinema e della TV.

Ogni busto di Pennywise è alto circa 40 cm e si mostra altamente dettagliato, con tre diverse espressioni ugualmente spaventose. La versione dominante mostra le sue file di denti e una fronte screpolata. La sua versione seria non lascia ben capire quando colpirà la sua prossima vittima. L'ultima versione mostra Pennywise sorpreso e con la bocca insanguinata.

Per rendere le cose ancor più interessanti ognuna delle teste di Pennywise si attacca ad una statua del clown (che raffigura il suo mitico vestito da clown che abbiamo visto nei film di Muschietti) da 111 cm, che potete vedere nella gallery qui sotto (in tutte e tre le versioni):

Per potersi accaparrare uno (o tutti) di questi capolavori horror occorre però sbrigarsi.

Ognuno dei tre busti è stato realizzato in soli 250 esemplari, acquistabili al costo di 499 dollari (poco meno di 450 euro) ciascuno. Saranno pronti a "fluttuare" tra aprile e luglio 2020, sebbene sia già possibile preordinarli QUI.

Scopriamo più da vicino i tre busti di Pennywise.

Ecco quello "Serious":

Passiamo a quello "Dominant":

Infine, il busto di Pennywise "Surprised":

Ecco le parole con cui Prime 1 Studio ha voluto lanciare il suo set di busti dedicati a Pennywise:

Prime 1 Studio è orgogliosa di presentare il Pennywise Bust Set di IT, film di gran successo mondiale del 2017 tratto dalle pagine del romanzo originale di Stephen King. Pennywise (It), spesso chiamato anche IT, rappresenta il principale antagonista del romanzo di Stephen King. Pennywise era un'entità molto antica che si svegliava ogni 27 anni circa a Derry, nel Maine, per provocare il caos e nutrirsi della paura delle persone. Le vittime scelte di volta in volta erano principalmente bambini con le loro più ancestrali paure.

E voi siete pronti ad ordinare uno dei magnifici, quanto spaventosi, busti di Pennywise?

Via: BleedingCool