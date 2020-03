Spawn, la produzione del film al via quest'anno (grazie a Joker)

Cinema

Todd McFarlane ha finalmente confermato che la produzione del film di Spawn prenderà il via quest'anno, spinta dal successo mondiale del Joker di Joaquin Phoenix.

Da tempo si vocifera di un nuovo film dedicato al personaggio di Spawn. Lo scorso dicembre Todd McFarlane (autore e creatore dell'antieroe dei fumetti) ha confermato che la sceneggiatura era in fase di rifinitura, in attesa che il progetto venisse acquisito da una casa di distribuzione.

Ora, nel corso di un'intervista a ComicBook tenutasi durante il FAN EXPO di Vancouver, è lo stesso McFarlane a confermare che la produzione del reboot prenderà il via ufficialmente nel corso dell'anno:

Tutti a Hollywood vogliono un film R-rated, dark e basato sui fumetti e Spawn è in cima alla loro lista. Le telefonate stanno arrivando velocemente. Ho parlato con un paio di persone agli Oscar, ho una lista di investitori. La situazione si è evoluta da quando è uscito Joker [il film con Joaquin Phoenix diretto da Todd Phillips, n.d.R.], visto che prima ero io a implorarli di farmi fare un film su Spawn dark e inquietante, ora sono loro a chiedermi di farlo.

Ma non solo: McFarlane ha anche ufficializzato che sarà proprio lui a sedersi in cabina di regia:

Ora posso dirlo con certezza, tutto prenderà il via quest'anno! Proprio quest'anno. E sarò io a dirigerlo.

Per quanto riguarda il cast di attori che prenderà parte al progetto, Jamie Foxx interpreterà Al Simmons, l’uomo destinato a vestire i panni di Spawn. Jeremy Renner (interprete di Occhio di Falco nella saga degli Avengers) interpreterà invece il detective Twitch Williams, alleato del protagonista dotato di grande intelligenza e intuito nel risolvere i vari casi.

La pellicola sarà prodotta dallo stesso McFarlane con la collaborazione di Blumhouse Productions. Greg Nicotero (The Walking Dead) si occuperà degli effetti speciali del film.

Creato nel 1992 tra le pagine dei fumetti Image Comics, Spawn è un essere mostruoso nato dal patto tra l'anima perduta dell'agente della CIA Simmons e il Diavolo in persona, dopo che l'uomo aveva chiesto di tornare sulla terra per poter riabbracciare sua moglie. Peccato solo che Al tornerà a solcare le strade di New York nelle vesti di un Hellspawn, una mostruosità creata da Malebolgia, il re dell'ottavo girone degli Inferi.

Spawn è già apparso al cinema per la prima volta al cinema nel 1997, in un film che vedeva protagonisti gli attori Michael Jai White e John Leguizamo. La pellicola, diretta da Mark A.Z. Dippé, si rivelò purtroppo un fiasco al botteghino, impedendo all'antieroe di tornare sul grande schermo in tempi brevi.

L'alter-ego di Al Simmons tornò tuttavia in una serie animata prodotta da HBO dal '97 al '98 e composta da appena tre stagioni (della durata di 6, 12 e 18 episodi ciascuna).

In ogni caso, quanto aspettate il ritorno di Spawn al cinema?