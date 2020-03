TV News

di Elena Arrisico - 04/03/2020 09:40 | aggiornato 04/03/2020 09:45

Stranger Things 4 è, ufficialmente, entrato in produzione. Netflix ha condiviso, sui social, un video che ci mostra gli attori alla lettura dei copioni e chi di loro ritroveremo in questo nuovo capitolo della serie cult ambientata negli anni Ottanta.

News dal Sottosopra! La quarta stagione di Stranger Things è, ufficialmente, entrata in produzione. A dimostrarlo, un video degli attori alla lettura dei copioni, che è stato condiviso sui social da Netflix.

Quando lasci la porta aperta di 10 centimetri, ma ci vedi dentro Hopper. La produzione di Stranger Things 4 è ufficialmente iniziata.

Ci siamo, finalmente! Il video ci mostra il dietro le quinte del set dell’amatissima – sia dal pubblico che dalla critica - serie creata da Matt e Ross Duffer, prodotta per il colosso di streaming online dal 2016 e ambientata nei fantastici anni Ottanta, con una cura dei dettagli impressionante.

Ciao, ragazzi! Siamo alla lettura del copione di Stranger Things 4.

Le prime immagini sono quelle di Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), che apre una porta e ci consente di entrare alla cosiddetta “table read”, scoprendo anche chi del cast ritroveremo: primo fra tutti, c’è David Harbour (Jim Hopper) e, a ruota, lo seguono Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Maya Hawke (Robin Buckley), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Joe Keery (Steve Harrington), Millie Bobby Brown (Undici/Jane), Cara Buono (Karen Wheeler), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) e Winona Ryder (Joyce Byers), oltre a Brett Gelman – l’ex giornalista e teorico della cospirazione Murray Bauman – e Priah Ferguson – la sorellina di Lucas, Erica Sinclair – promossi entrambi a regular nel cast.

Realizzato da Finn Wolfhard, il corto ci mostra una carrellata di volti noti per i fan che, dopo la fine di ogni stagione di Stranger Things, attendono con ansia la seguente. Rimasti per tanto tempo con il fiato sospeso per la sorte di Jim Hopper, dopo il rilascio del primo teaser trailer della quarta stagione, abbiamo scoperto che il capo della polizia di Hawkins è, fortunatamente, ancora vivo e che non ha perso la vita nel tentativo di chiudere la porta verso il Sottosopra aperta dai Russi.

Circa un mese fa, TVLine aveva riportato la notizia di alcune voci che vorrebbero la quarta stagione più lunga del solito, composta da nove episodi e non otto.

Non si sa ancora se la quarta stagione sarà l’ultima, ma è probabile che l’addio a questa serie possa essere rinviato proprio per via dell’enorme successo che sta riscuotendo.

L’uscita di Stranger Things 4 è, al momento, prevista per la fine del 2020 o l’inizio del 2021.