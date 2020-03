CinemaAnimazione

di Simona Vitale - 04/03/2020 07:30

Stuart Little - Un topolino in gamba è una pellicola del 1999 ispirata all'omonimo libro del 1945 di Elwyn Brooks White. Ecco i personaggi del film e i relativi doppiatori, sia originali che italiani.

Diretta da Rob Minkoff nel 1999, Stuart Little - Un topolino in gamba è una di quelle pellicole amatissime da grandi e piccini che vede come protagonista un simpatico topolino di nome Stuart. Il film è stato ispirato dall'omonimo romanzo del 1945 della scrittrice Elwyn Brooks White.

Prodotto con un cospicuo budget di 130 milioni di dollari, la pellicola ha più che raddoppiato i costi necessari per produrlo, arrivando ad incassare al box office mondiale oltre 300 milioni di dollari. Candidato al premio Oscar per i migliori effetti speciali e vincitore di un Satellite Award per i migliori effetti visivi, Stuart Little - Un topolino in gamba vanta un cast d'eccezione composto, tra gli altri da: Jonathan Lipnicki (già visto in Jerry McGuire), Hugh Laurie (il mitico Dottor House) e la bravissima Geena Davis.

La trama del film

La famiglia Little, composta da Eleonor, Frederick e dal piccolo George, vive in una casa bella ed elegante di New York. I genitori di George, che è figlio unico, decidono di andare nell'orfanotrofio della città per adottare un fratellino per il loro bambino, in modo da sottrarlo alla sua esistenza solitaria priva di fratelli e sorelle. La loro attenzione, però, viene catturata da Stuart, un piccolo topolino bianco, alto soli 7 cm, che è vestito da avvocato, che non si comporta come un ratto ma che, anzi, appare molto cordiale e disponibile. Amante dei libri e molto intelligente, senza contare il fatto che può essere udito dagli umani quando parla, Stuart è molto allegro, nonostante abbia perso entrambi i genitori.

I Little decidono così di adottarlo e, dopo un'iniziale periodo di reticenza nell'accettare "un topo per fratello", George comincia a stringere un forte legame con Stuart tanto che, col tempo, i due diventano inseparabili. In particolare, George si mostra felicissimo quando Stuart riesce a guidare una nave radiocomandata da Geoerge, che stava per perdere in una gara e che, invece, riesce ad ottenere la vittoria.

Peccato che il gatto di casa, un bellissimo esemplare di angora bianco di nome Fiocco di Neve, abbia il divieto di mangiare Stuart e si mostri molto geloso nei suoi confronti. Fiocco decide di stringere un'allenza con il suo amico gatto, Monty, e con un altro felino randagio di nome Smokey, per liberarsi del simpatico topolino amatissimo dai Little.

I gatti, infatti, ingaggiano una coppia di topi affinché si fingano i genitori di Stuart. Smascherata la menzogna, però, il topolino decide di tornare dalla sua famiglia adottiva, ma viene ingannato nuovamente da Fiocco di Neve, che gli rivela di come, in realtà, i Little lo trovino un essere ripugnante e abbiano solo finto di volergli tanto bene. Stuart decide così di andarsene, ma la tristezza di George, distrutto senza il suo fratellino topo, indurrà Fiocco di Neve a pentirsi delle sue azioni e a cercare Stuart per farlo tornare a casa.

Il lieto fine è dietro l'angolo.

Harper 360 La copertina del libro Stuart Little del 1974

La pellicola ha avuto due sequel: Stuart Little 2 (con cast tecnico e artistico invariato) e Stuart Little 3 - Un topolino nella foresta (quest'ultima pellicola è stata girata completamente come film d'animazione).

Stuart Little - Un topolino in gamba: i personaggi

Stuart

HD Columbia Tristar Il topolino adottato dai Little: Stuart

Stuart è un topolino bianco molto in gamba, ben vestito e capace di parlare con gli umani, che viene adottato dalla famiglia Little, desiderosa di dare un fratellino al piccolo George. Dopo un'iniziale periodo di diffidenza, Stuart diventerà un grande punto di riferimento per George che, quando vedrà il suo piccolo amico andare via, sarà profondamente triste. Per fortuna le cose si sistemeranno e Stuart tornerà a vivere a casa Little, riuscendo anche a fare amicizia col gatto di casa, Fiocco di Neve, inizialmente geloso e infastidito dalla sua presenza.

George Little

HD Columbia Tristar George Little, il bambino protagonista del film insieme al topolino Stuart

George (intrerpretato da Jonathan Lipnicki) è un bambino, figlio di Frederick ed Eleonor Little, felice famiglia che vive in una bella casa a New York. La sua vita da figlio unico subirà una vera e propria scossa con l'arrivo di Stuart, il topolino bianco, intelligente e parlante, che diventerà il suo più grande amico. Insieme vivranno tanti momenti felici e George sarà molto triste quando, a causa di un inganno del gatto di casa Fiocco di Neve, Stuart rischierà di allontanarsi dalla famiglia Little.

Frederick ed Eleonor Little

HD Columbia Tristar Hugh Laurie e Geena Davis interpretano i genitori di George

Interpretato da Hugh Laurie, Frederick è il papà di George e con sua moglie Eleonor (Geena Davis) adotteranno Stuart, il topolino che diventerà il fratellino del loro bambino George. Una piccola curiosità: George e suo padre Frederick indossano lo stesso tipo di occhiali.

Fiocco di Neve

Columbia Tristar Fiocco di Neve, il gatto di Little Stuart

Bellissimo gatto bianco, Fiocco di Neve è nella famiglia Little da ancor prima che George nascesse. Inizialmente proverà astio e gelosia nei confronti di Stuart, che vorrebbe mangiare (essendo un topo), ma sul finire del film Fiocco di Neve rifletterà sulle sue malefatte e diventerà amico del simpatico topolino.

Monty

Columbia Tristar Il gatto Monty si allea con Fioco di Neve per allontanare Stuart

Il gatto Monty, bello e a tratti maleducato, è uno dei due randagi con cui l'elegante Fiocco di Neve si allea per tentare di allontanare Stuart da casa Little.

Smokey

Columbia Tristar Smokey, il crudele gatto a capo della banda di felini che vuole mangiare Stuart

Smokey è il principale antagonista di Stuart Little - Un topolino in gamba. È un truffatore ed è il leader della banda di gatti di cui fanno parte anche Fiocco di Neve e Monty. Ordina ai gatti di uccidere e mangiare Stuart , ma viene sconfitto quando Stuart lo colpisce con un ramo e lo fa cadere in acqua. Successivamente, viene inseguito dai cani e mai più visto.

Red

HD Columbia Tristar Il gatto Red, tra gli antagonisti del piccolo Stuart

Gatto arrogante ed egoista, fa parte della banda di felini che vuole liberarsi di Stuart.

I doppiatori originali di Stuart Little - Un topolino in gamba

Michael J. Fox: Stuart Little

Nathan Lane: Fiocco di neve

Chazz Palminteri: Smokey

Steve Zahn: Monty

Jim Doughan: Lucky

David Alan Grier: Red

Bruno Kirby: Reginald 'Reggie' Stout

I doppiatori italiani del film

Tra i doppiatori italiani della pellicola spiccano sicuramente le voci date, rispettivamente, a Stuart e a Fiocco di Neve, da Luca Laurenti e Paolo Bonolis, coppia lavorativamente molto consolidata del mondo dello spettacolo italiano e amatissima dal pubblico nostrano.

Ecco tutte le voci italiane del film: