WhatsApp passa al lato oscuro e Messenger diventa due volte più veloce

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 04/03/2020 15:20

Utilizzare WhatsApp anche di notte senza fatica non è più un'utopia, è finalmente arrivata la Modalità Scura! E nel frattempo si aggiorna anche Messenger per iOS, diventato più leggera e veloce.

Facebook ha tra le mani le due applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, WhatsApp e Messenger. Tuttavia, nonostante la diffusione capillare, le due piattaforme sono spesso oggetto di critiche da parte di coloro che reputano migliori altri soluzioni - come Telegram. Alla base di questi frequenti attacchi l'incapacità di stare al passo coi tempi.

Sarà anche vero che i team di sviluppatori di Facebook impiegano più tempo del previsto ad implementare nuove funzioni, ma la certezza del costante supporto è un aspetto da non sottovalutare. Sapevamo, ad esempio, che per l'arrivo della Modalità Scura su WhatsApp era solo una questione di tempo.

L'ultimo aggiornamento del servizio introduce infatti quel tema scuro tanto richiesto dagli utenti che non stona con il Dark Mode di iOS 13 e Android 10 e, allo stesso tempo, garantisce una migliore esperienza d'uso quando ci si trova in ambienti scarsamente illuminati.

Sui dispositivi iOS, quindi di Apple, la Modalità Scura di WhatsApp si attiva in automatico insieme al tema scuro. Per abilitarlo recatevi in Impostazioni > Schermo e Luminosità > Aspetto. Da questa stessa sezione potete anche impostare l'opzione che vi farà abbracciare automaticamente il lato oscuro ad un orario scelto dai voi (programmazione personalizzata) o dal tramonto all'alba (chiaro fino al tramonto). Alternativa ben più rapida è invece quella del toggle nel Centro di Controllo.

Su smartphone e tablet che eseguono Android il tema scuro di WhatsApp si può abilitare direttamente dalle impostazioni dell'app: raggiungete la sezione Tema passando per Impostazioni > Chat e selezionate l'opzione Scuro.

Messenger

Il servizio di messaggistica strettamente legato a Facebook (ma non integrato nelle app per iPhone, iPad e dispositivi Android) è stato al centro di un lavoro di snellimento. O meglio, il suo client per iOS. L'applicazione è stata infatti semplificata ma soprattutto alleggerita.

L'ultimo aggiornamento di Messenger per iOS è due volte più veloce della versione precedente in tutte le sue funzioni ed è più piccola in termini di dimensioni. Ciò si traduce in avvii, download e aggiornamenti più veloci per tutti, soprattutto per coloro che utilizzano un dispositivo più datato e/o in zone dove la rete Internet non è poi così prestante.

Vi piacciono le nuove versioni di WhatsApp e Messenger?