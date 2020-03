Videogames

di Pasquale Oliva - 05/03/2020 11:43

Nuove modalità? Nuove armi? Nuove skin? Ma per piacere! Nello store in-game di Call of Duty: Modern Warfare (2019) arriva il più insolito dei gadget.

Tra i gadget che hanno segnato gli anni '90 trova sicuramente spazio anche il Tamagotchi, un gioco elettronico per nulla ingombrante che ha messo a dura prova migliaia di persone. Doversi occupare costantemente di un animaletto elettronico non era mica un gioco da ragazzi. Il gioiellino di Namco Bandai occuperà un posto nel cuore degli sviluppatori di Infinity Ward, altrimenti non si spiegherebbe l'ultima aggiunta al negozio di Call of Duty: Modern Warfare.

Con un comunicato stampa, accompagnato da un video sapientemente confezionato come uno spot per TV degli anni novanta, Activision e Infinity Ward hanno svelato l'ultima novità del loro sparattutto per console e PC. Si tratta del Tomogunchi, una versione parodiata sotto forma di smartwatch del celebre giochino portatile.

Acquistate l'insolito accessorio al costo di 1000 CP e prendetevi cura del piccolo animale virtuale (un panda, un cane o un drago/dinosauro). Il tutto ovviamente mentre siete nel bel mezzo di un sanguinolento scontro a fuoco. Scegliete dunque con cura i momenti in cui dare uno sguardo allo smartwatch, la distrazione potrebbe costarvi cara.

HD Activision Blizzard Panda, cane o drago?

Cavalcando l'onda dell'assurdità, Acitivision dichiara che il Tomogunchi è un prodotto realizzato dall'immaginario produttore di armi Rothwynn Industries, che esiste solo nel mondo di Call of Duty. Di seguito il promo - anche questo falso - dell'azienda:

Rothwynn Industries è orgogliosa di presentare il Tomogunchi. Questo non è solo un semplice orologio: è un dispositivo di nidificazione che ospita l'intelligenza artificiale più realistica mai vista su un nostro dispositivo da polso. [...] Hai la giusta attitudine per tenere in vita il tuo Tomogunchi? La tua nuova amichevole creatura sarà ben nutrita e crescerà? Oppure impazzirà e alla fine morirà a causa della tua disattenzione?

Prestate molta attenzione anche agli stati d'animo del Tomogunchi (Ungry, Dirty, Unruly, Sleepy). Dovrete impegnarvi a farlo sempre sorridere eliminando i nemici e preservando la vostra salute. Non è tuttavia ancora chiaro quali siano le giuste ricette per ottenere il risultato sperato per ogni singolo stato.

Activision Blizzard

Cosa ne pensate del meta-game introdotto da Activision e Infinity Ward? Acquisterete il Tomogunchi dallo store?