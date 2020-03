TV News Criminal Minds

di Chiara Poli - 05/03/2020 09:20 | aggiornato 05/03/2020 09:24

Mancano solo tre episodi al gran finale e Criminal Minds, in prima visione assoluta su FoxCrime ogni venerdì, sta per trasmettere l'episodio 15x08 con un killer spietato e delle decisioni determinanti per il futuro dei protagonisti...

Ci siamo: -3. Il terzultimo episodio della stagione conclusiva di Criminal Minds sta per arrivare su FoxCrime, domani sera - come ogni venerdì - in prima visione assoluta.

E come anticipato già al lancio degli ultimi episodi, i suoi protagonisti dovranno prendere delle decisioni molto importanti.

In particolare, stavolta, Garcia svela - fingendo di esservi stata costretta - che JJ sta valutando un'offerta di lavoro.

Il personaggio di A.J. Cook lascerà la BAU dopo tanti anni? Vuole forse allontanarsi da Reid per poter davvero ricominciare dopo avergli confessato il suo amore?

E come se non bastasse, c'è anche il destino di un altro protagonista in ballo, in questo ottavo episodio.

Emily Prentiss (Paget Brewster), a capo della squadra, si troverà come JJ di fronte a una decisione da prendere.

Una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro, ma anche quello della squadra: se la serie sta per finire, certamente non sarà così per il lavoro della BAU, destinato a proseguire idealmente all'infinito dopo che il sipario sarà stato chiuso sulle vite di personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare in questi 15 anni.

Come se non bastasse, il caso di cui dovranno occuparsi sarà particolarmente difficile: un serial killer massacra prostitute asportando alcune parti del corpo dai loro cadaveri.

Il richiamo a Jack lo Squartare è immediato, e voluto, ma ci sarà anche molto di più...

Non perdete l'episodio 15x08 di Criminal Minds, venerdì alle 21.05 solo su FoxCrime!