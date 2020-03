Disney+ e TIM Vision: tutto quello che devi sapere sull'accordo

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 05/03/2020 13:56 | aggiornato 05/03/2020 14:00

Film, serie, cortometraggi e documentari di Disney+ saranno disponibili anche sulla piattaforma TIM Vision. Da The Walt Disney Company Italia e TIM l'annuncio ufficiale dell'accordo.

Come indicato sul sito ufficiale, mancano ormai solo 18 giorni all'atteso debutto in Italia di Disney+, la piattaforma di streaming della multunazionale statunitense. In vista di questo importante appuntamento giunge una notizia che interessa attuali e futuri utilizzatori del servizio TIM Vision.

La divisione italiana di The Walt Disney Company e TIM hanno unito ancora una volte le forze stipulando un accordo pluriennale esclusivo in Italia che si traduce in un'offerta ancora più ricca per TIM Vision a partire dal 24 marzo.

In abbinamento con le offerte di banda larga dell'operatore, la piattaforma vanterà infatti tra le sue proposte anche il vasto catalogo di Disney+ composto da produzioni targate Disney, Pixar, Marvel Studios, LucasFilm e National Geographic: i classici d'animazione del passato, le grandi avventure dei supereroi Marvel, I Simpson, la saga di Star Wars, i documentari firmati NatGeo e tanti contenuti originali come The Mandalorian, Il mondo secondo Jeff Goldblum e The Falcon and The Winter Soldier, e tanto altro ancora.

Una partnership promossa a pieni voti dall'AD di TIM Luigi Gubitosi e Kevin Mayer, Chairman of The Walt Disney Company’s Direct-to-Consumer & International division. Quest'ultimo ha rivolto un pensiero proprio ai milioni di fan della Casa di Topolino nello stivale:

Abbiamo creato un'esperienza unica orientata verso i nostri fan in Italia, che hanno una connessione speciale di lunga data con Disney e tutti gli eccezionali brand che compongono il nostro portfolio.

Dove guardare Disney+

Per accedere a Disney+ tramite TIM Vision sarà necessario utilizzare l'apposita app disponibile su smartphone, tablet, PC, Chromecast, Apple TV, Smart TV, Amazon Fire TV Stick, Xbox One o il decoder TIM Box da collegare alla TV.

A partire dal 24 marzo, in Italia l'applicazione di Disney+ sarà invece disponibile sui seguenti dispositivi:

PC Windows e Mac tramite browser Chrome, Safari, Firefox e Microsoft Edge

Smartphone e tablet Android

iPhone e iPad

Amazon Fire Tablet

Smart TV con Android TV, LG WebOS e Samsung Tizen

Amazon FireTV

Apple AirPlay

Apple TV di quarta generazione o successive

Chromebook

Google Chromecast

PlayStation 4

Xbox One

Pronti ad immergervi nel mondo di Disney+? Iniziate ad allacciare le cinture, si parte il 24 marzo!