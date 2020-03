Cinema

di Giuseppe Benincasa - 05/03/2020 08:56 | aggiornato 05/03/2020 09:07

È ufficiale: Hocus Pocus 2 si farà. Il film, sequel del cult di Halloween, sarà diretto da Adam Shankman!

Si registra un passo avanti per l'atteso sequel di uno dei live-action più memorabili a tema Halloween: Hocus Pocus 2 (titolo non ufficiale) ha trovato il suo regista, nel nome di Adam Shankman.

Shankman è un produttore statunitense che si è già misurato con la regia di film per famiglia come Un ciclone in casa (2003), Il ritorno della scatenata dozzina (2005) e Hairspray: Grasso è bello (2007).

I suoi film hanno un buon ritmo e spesso contengono momenti musicali. In Hairspray: Grasso è bello con John Travolta, per esempio, lo stesso Shankman si è esibito in un brano della colonna sonora dal titolo Tied Up in the Knots of Sin.

Su Instagram, il regista ha ringraziato Disney per l'opportunità e ha voluto ricordare che sarà anche dietro la macchina da presa della commedia d'animazione Disenchanted (ovvero il sequel di Come d'incanto del 2007), attualmente in fase di pre-produzione:

Già... Grazie con tutto il mio cuore cara Disney. Sembra che lavorerò su tantissima magia per un po'... mi sento incredibilmente onorato e orgoglioso di portare avanti le eredità di questi due gioielli della corona Disney. La mia unica speranza è quella di onorare coloro che mi hanno preceduto, costruendo qualcosa di nuovo ed emozionante, così come cercherò con tutte le mie forze di non deludere i vecchi fan e di incantare i nuovi. Dita incrociate!

Secondo il sito Collider, che ha riportato la notizia, Jen D'Angelo ha scritto la sceneggiatura, mentre le star del primo film - Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy - non sono ancora ufficialmente a bordo del progetto.

D'Angelo, fino a ora, si è misurata con serie TV, iniziando la sua carriera da sceneggiatrice nel 2014 con lo show Cougar Town. Hocus Pocus 2 è il suo primo lungometraggio.

Di fatto, avendo deciso per la realizzazione di un sequel, le tre ex-streghe potrebbero tornare a fare incantesimi nel nuovo film. Il recente coinvolgimento di Rick Moranis nel sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi fa ben sperare anche per questa progetto.

Le tre protagoniste del film originale, Hocus Pocus, sono tre sorelle che furono maledette nel 1693 a Salem e quando tornarono in vita 300 anni dopo, cercarono di tornare giovani, rubando la giovinezza a malcapitate fanciulle.

Per calarsi nell'atmosfera del film, si può rivedere il trailer qui sotto:

Hocus Pocus 2 sarà disponibile su Disney+.

