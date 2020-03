In arrivo i nuovi jeans di Super Mario targati Nintendo e Levi's?

Al momento, purtroppo, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla partnership tra Levi's e Nintendo, nonostante sia pressoché certo che si tratti di capi di abbigliamento (come t-shirt o pantaloni) legati a doppio filo all'universo di Super Mario.

La famosa azienda Levi's - una delle più importanti compagnie del mondo dell'abbigliamento con negozi in più di 110 paesi - avrebbe stipulato una nuova partnership con Nintendo , la casa produttrice e sviluppatrice di videogiochi di saghe immortali come quelle di Super Mario e The Legend of Zelda.

