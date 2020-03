Il sito Just Jared ha pubblicato diverse foto dal set e alcune di queste mostrano un interessante particolare legato all'organizzazione Roxxon.

Nella landa desolata calpestata da Owen Wilson e da Tom Hiddleston ci sono diversi carrelli blu, un bus giallo con la scritta Roxxcart e quello che sembra un cartello di un supermercato.

Questo complesso potrebbe appartenere all'organizzazione Roxxon, presente nei fumetti Marvel come una corporazione petrolifera ed energetica, che punta solo ai suoi interessi economici e che agisce per via illegali, anche con intenti malvagi.

Qui sotto, cliccando sull'articolo si Just Jared, si possono vedere altre foto:

