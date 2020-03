My Hero One's Justice 2: due nuovi trailer dedicati a eroi e villain

VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 05/03/2020 16:30

Il picchiaduro ispirato dal famoso anime e manga mostra in due trailer separati eroi e villain che i giocatori potranno utilizzare in battaglia.

La data di lancio di My Hero One’s Justice 2 è sempre più vicina, infatti il gioco è previsto per questo 13 marzo, e Bandai Namco ha deciso di dedicare due trailer alle due categorie principali di personaggi presenti nel gioco, ossia eroi e villain.

Nel trailer dedicato agli eroi possiamo vedere alcuni dei nuovi personaggi introdotti come Seiji Shishimura e il suo quirk Meatball, Camie Utsushima e il suo quirk Glamour, l’eroe Gang Orca e il suo quirk Orcinus, Fat Gum e il suo quirk Absorbtion in grado anche di fargli cambiare forma, e Sir. Nighteye con il suo quirk Foresight che gli permette di prevedere il futuro.

Nel trailer dei villain possiamo vedere Kai Chisaki, uno dei nemici principali dell’ultima saga vista nell’anime e il suo potere Overhaul (che gli fa anche da soprannome). La versione evoluta di Tomura Shigaraki e il suo quirk Decay ancora più potente. Twice e il suo potere Double con cui riesce a creare copie dei suoi avversari e di sé stesso, Mr. Compress con il quirk Compression in grado di rimpicciolire qualsiasi cosa, Kendo Rappa con il suo potere in grado di donargli una forza sovraumana, e infine una seconda versione potenziata di Kai Chisaki.

Tutti questi personaggi sono delle novità assolute in questo picchiaduro giunto al secondo capitolo, e porteranno il roster a oltre 40 combattenti divisi tra eroi e villain. My Hero One’s Justice 2 vedrà team di 3 personaggi sfidarsi l’uno contro l’altro facendo utilizzo del supporto degli altri personaggi per scatenare la potenza dei propri quirk. Il titolo offrirà una modalità Storia legata alle vicende viste nella quarta stagione dell’anime dove si è svolta la battaglia contro Overhaul e la sua banda di criminali.

My Hero One’s Justice 2 permetterà ai giocatori di tutto il mondo di affrontarsi anche in spettacolari battaglie online, dove ognuno dei giocatori potrà utilizzare il suo team composto dai propri tre personaggi preferiti. Saranno presenti anche parecchie opzioni di personalizzazione, tramite accessori e nuovi outfit per ogni eroe e villain.

Il titolo ispirato al famoso manga e anime My Hero Academia uscirà il 13 marzo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con anche una Collector's Edition che comprenderà una action figure del protagonista Izuku Midoriya di 20 cm, uno steelbook esclusivo, una stampa unica, una spilla e due portachiavi dedicati a Deku e a Overhaul, oltre ovviamente al gioco e al box da collezione.

