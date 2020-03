Curiosità

di Laura Silvestri - 05/03/2020 08:38 | aggiornato 05/03/2020 08:42

Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero: adesso l'appartenenza alla propria casa di Hogwarts si potrà vedere anche da... i piedi! Arriva la linea di calzature dedicate a Harry Potter (con un piccolo bonus).

Se avete amato i costumi da bagno ispirati alle case di Hogwarts, apprezzerete sicuramente anche la nuova linea di scarpe a tema Harry Potter appena realizzata da Hot Topic.

Con uno sguardo alla praticità di tutti i giorni, infatti, la catena di negozi statunitense ha deciso di realizzare anche una collezione di calzature per i Potterhead più sfegatati.

Ecco allora le Hi-Top Sneakers dedicate alle quattro case di Hogwarts, che potrete trovare sul sito ufficiale di Hot Topic al prezzo base di 39,90 dollari (ma al momento le trovate anche a 27,93 dollari).

Ma, come potete vedere anche dalla nostra gallery, Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde non sono le uniche protagoniste: di recente è stata infatti realizzata una collezione a dedicata al personaggio di Luna Lovegood (che nei film è interpretata dall'attrice Evanna Lynch), che include anch'essa un paio di hi-top sneakers, questa volta dalle tinte lilla e dorate, con un paio di occhiali dipinti su un lato. Quest'ultime sono attualmente disponibili al prezzo di 39.90 dollari.

"Che momento straordinario è questo" dunque, per citare il grande Gilderoy Allock, per un fan di Harry Potter. Ci mancherebbe solo una copia materiale di "Magicamente Me" per completare l'opera, non vi pare?