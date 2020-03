Star Wars svela la verità sul padre di Rey

Star Wars 9: come è stato ricreato il personaggio di Leia? La risposta in un video sugli effetti speciali

Nell'estratto, pubblicato dal sito Lrmonline.com , si può leggere che lo stesso potere è stato usato da Luke per apparire sul campo di battaglia di Crait, mentre era seduto a gambe incrociate sull'isola di Ach-To e da Leia per mandare un ultimo pensiero al figlio lontano, mentre era nel suo alloggio nella giungla.

Qui sotto si può vedere la cover del romanzo in versione inglese in uscita il 19 marzo 2020:

Nulla pare aver funzionato ma uno di questi, non identico nell'aspetto a Darth Sidous e inutile per gli scopi dei Sith Eternal, continuò a vivere, generando poi Rey.

Dal romanzo ufficiale del film, presentato in anteprima alla recente C2E2 di Chicago, si è appreso che Palpatine ha creato diversi cloni , al fine di sperimentare la tecnica che lo ha mantenuto in vita e, anche, per generare eredi naturali che avessero il suo stesso sangue.

