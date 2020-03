Cinema

di Pasquale Oliva - 05/03/2020 09:32 | aggiornato 05/03/2020 09:36

Il regista dell'atteso cinecomic DC ha condiviso su Twitter le prime foto ufficiali della Batmobile che guiderà il Bruce Wayne di Robert Pattinson.

Una cosa è certa, Matt Reeves ha studiato forse la migliore strategia per tenere alto l'interesse per il suo The Batman. Infatti, nonostante ci sia ancora molto da attendere per l'arrivo nelle sale del prossimo cinecomic sul supereroe più amato dell'universo DC, il Bruce Wayne di Robert Pattinson è costantemente un argomento di tendenza grazie ai cinguettii a sorpresa del regista statunitense.

Dopo aver annunciato ogni singolo membro del cast e aver condiviso un camera test dell'Uomo Pipistrello di Pattinson che ha mandato in tilt il web, il buon Reeves è tornato su Twitter per regalare le prime foto ufficiali della Batmobile che vedremo presto sfrecciare tra le strade di Gotham City.

Bisogna ammetterlo, l'hype è alle stelle. Gli scatti, condivisi anche sui profili social di Warner Bros. Pictures, mostrano un bolide su quattro ruote con un design totalmente diverso rispetto a quelli visti in altre trasposizioni cinematografiche. Pensiamo ad esempio ai veicoli hi-tech utilizzati nelle pellicole di Christopher Nolan e Zack Snyder.

La nuova Bamobile ha un aspetto più 'artigianale', in linea con la BatCycle al centro di alcune foto rubate dal set in Scozia. Il profilo sembra quello di una Ford GT o di una Plymouth Barracuda 1970, ma alcuni particolari come la griglia sul cofano e il motore con tanto di post-bruciatore in bella vista rendono il tutto più accattivante. Sarà anche più sobria e meno sci-fi, ma scommettiamo che anche a questo giro la Batmobile sarà superaccessoriata.

Da segnalare inoltre che, nonostante la star in questo caso sia il veicolo, nelle foto - e per la prima volta in via ufficiale - Robert Pattinson (o chi per lui) sfoggia per intero il costume che indosserà in The Batman.

Matt Reeves / Warner Bros. Pictures Robert Pattinson è Bruce Wayne in The Batman, al cinema da giugno 2021

The Batman arriverà nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021. Nel cast, oltre al già citato Pattinson, troviamo Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (Commissario James Gordon), Colin Farrell (Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard e Jayme Lawson.

Cosa ne pensate dell'approccio di Matt Reeves, sapientemente consigliato dallo scenografo James Chinlund? Vi piace la nuova Batmobile?