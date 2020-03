TV News The Walking Dead

Una bollente scena di sesso poi eliminata dal montaggio per ragioni narrative. Ne ha parlato un'attrice di The Walking Dead, svelando un momento che avrebbe scioccato il co-protagonista ma anche il pubblico...

Abbiamo subito pensato tutti alla stessa scena, ammettiamolo: a quell'inatteso, sorprendente e anche un po' inquientante incontro sessuale fra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Alpha (Samantha Morton). Unico anche perché Negan credeva che la leader dei Sussurratori l'avrebbe ucciso - e per un po' l'abbiamo temuto anche noi!

E invece, il protagonista maschile della bollente scena di sesso che non vedremo mai è Eugene (Josh McDermitt).

L'eterno innamorato di Rosita (Christian Serratos), protagonista di un teaser in cui sta per baciare la donna che brama da sempre, ha avuto un incontro davvero hot con un personaggio recentemente uscito di scena.

Lo racconta la sua interprete, Lindsley Register, uscita di scena nello scorso episodio per mano di uno scatenato Beta in stile Micheal Myers.

Il suo personaggio, Laura, ex dei Salvatori di Negan, è stata massacrata da Beta (Ryan Hurst), ma nella stagione 8 aveva avuto un incontro bollente con Eugene.

Una scena poi eliminata, come tante altre che non vedremo mai.

Parlando di Laura, la Register ha detto:

Ho girato altre scene di lei che interagisce con Rosita e con Eugene che il pubblico non vedrà mai. Tutti noi abbiamo girato cose che non sono mai arrivate sullo schermo.

Ma la sua, di scena, sarebbe stata particolarmente scioccante per gli spettatori, e per il co-protagonista...

Un giorno sono sul set e il nostro regista ci dice: 'Non posso dirvi perché, ma vi piacerà molto la sceneggiatura del prossimo episodio'. La ricevo e contiene questa scena in cui Eugene è nel compound dei Salvatori e gli zombie sono entrati. Io penso che stiamo per morire perciò vado nella sua camera e facciamo sesso. Io sono sul genere 'Non pensare troppo a questo, lo sto facendo solo perché moriremo' ma lui è molto scosso, è stato così divertente.

Provate a immaginare i dialoghi, e lo shock di Eugene che sicuramente lo spinge a parlare perfino più del solito... Scioccato lui, figuriamoci quanto lo saremmo stati noi.

Ma per ragioni di sceneggiatura, se ricordate, era importante che l'irruzione degli zombie nel Santuario venisse lasciata in sospeso per poi scoprire che era stato proprio Eugene, attirandoli, a salvare il salvabile.

Ci siamo persi sicuramente una scena memorabile. Ma ho come l'impressione che avremo occasione di recuperare, in questa decima stagione...