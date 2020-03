TV News

L'ex star di Pretty Little Liars è entrata nel cast del pilot di Ways & Means, nuova serie CBS con Patrick Dempsey protagonista.

Troian Bellisario, nota al pubblico per aver ricoperto il ruolo di Spencer Hastings nel teen drama Pretty Little Liars, si è aggiunta al cast di Ways & Means, nuovo political drama targato CBS.

L'attrice affiancherà Patrick Dempsey, annunciato nelle scorse settimane, in un ruolo princiale. Tramite Variety, sono emersi ulteriori dettagli sulla trama della serie TV.

L'ex Dottor Stranamore di Grey's Anatomy interpreta un potente leader congressuale che ha perso la fiducia nella politica e si trova a lavorare segretamente con la giovane congressista idealista, Claire (il cui ruolo spetta alla Bellisario), del partito avversario, per cercare di sovvertire il sistema irrimediabilmente bloccato che lui stesso ha contribuito a creare. Insieme, i due tenteranno di salvare la politica americana, correndo il rischio di essere scoperti.

Il personaggio di Claire è descritto come una matricola democratica di nuova nomina, nonché una giovane donna progressista, idealista, dotata di grande intelligenza e semplicità. Dovrà capire come fondere il suo idealismo con la sua ambizione. O cambierà il Congresso, o sarà il Congresso a cambiare il suo modo di pensare.

La Bellisario, classe 1985, è sposata con Patrick J. Adams (Suits), dal quale ha avuto una figlia. Dopo aver partecipato a tutte le sette stagioni di Pretty Little Liars, che si è concluso nel 2017, di recente, Troian è apparsa nel film Che fine ha fatto Bernadette?, recitando al fianco di Cate Blanchett. Tra gli altri lavori, c'è la webseries Wigs, un remake del classico cult francese Martyrs, e Feed, progetto in cui non solo ha recitato, ma l'ha anche scritto e prodotto.

Patrick Dempsey, dopo undici stagioni nel medical drama Grey's Anatomy, ha detto addio al suo Derek Shepherd nel 2015 e da allora si è gettato nei progetti più disparati. Attivo in televisione e al cinema (era tra i protagonisti di Bridget Jones' Baby), è stato il protagonista della miniserie La verità sul caso Harry Quebert. Lo vedremo di nuovo sul piccolo schermo con Diavoli, affiancato da Alessandro Borghi.

Ways & Means segna il ritorno ufficiale di Patrick Dempsey in un ruolo ricorrente e i fan, che lo seguono dai tempi di Grey's Anatomy, non vedono l'ora di guardarlo in questo ruolo inedito.