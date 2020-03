TecnologiaCinemaTV News

di Pasquale Oliva - 06/03/2020 10:55 | aggiornato 06/03/2020 11:00

The Walt Disney Company ha rivelato alcuni titoli che saranno disponibili su Disney+ al debutto in Italia e nei prossimi mesi. C'è anche l'ultimo film corale dei record del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Endgame.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

C'è chi ha segnato l'appuntamento sul calendario, chi ha impostato un countdown e chi ha semplicemente fissato nella propria mente quella data. Ma ormai siamo agli sgoccioli di questa attesa, il 24 marzo si avvicina e la piattaforma Disney+ si appresta finalmente ad aprire le sue porte anche agli utenti italiani.

Tra meno di venti giorni la proposta di The Walt Disney Company per il settore dello streaming sarà attiva anche in Italia e consentirà a tutti gli abbonati di immergersi nel mondo dell'intrattenimento targato Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm e National Geographic con oltre 500 film e 350 serie.

Un catalogo vastissimo quello di Disney+, che soddisferà i palati di tutti i consumatori, grandi e piccoli, già al debutto. Classici d'animazione del calibro (tra gli altri) di Alice nel paese delle meraviglie, Cenerentola, Biancaneve e Pinocchio, le grandi produzioni Pixar come Cars, Toy Story e Alla ricerca di Nemo, le spettacolari avventure degli eroi Marvel raccontate in oltre 30 cinecomic come Iron Man, Guardiani della Galassia, Captain America - Il Primo vendicatore e Avengers: Endgame, le emozionanti battaglie della saga di Star Wars, i documentari di National Geographic. E ancora, I Pirati dei Caraibi, Zack e Cody al Grand Hotel, Hannah Montana, Monsters University, Agent Carter, Marvel's Inhumans e le produzioni originali The Mandalorian e High School Musical: The Musical: La serie.

Ma tenetevi forte, perché nella libreria digitale della piattaforma di streaming troverete anche questi titoli confermati (e altri ancora non svelati ufficialmente):

Captain Marvel

Black Panther

Marvel's Spider-Man

Marvel's Agent Carter

Wall.E

Monsters & Co.

Up

Ratatouille

Vita da lampada

Pixar tra la gente

I perché di Forky

I Simpson (oltre 500 episodi)

Free Solo

One Strange Rock

Dr. Pol

Brain Games

Science Fair

Into the Okavango

Dumbo

Fantasia

La carica dei 101

Gli aristogatti

Robin Hood

Peter Pan

La spada nella roccia

La sirenetta

Frozen

Aladdin (anche in live-action)

Violetta

Star Girl

Timmy Frana

Topolino

PJ Masks - Super pigiamini

Dottoressa Peluche

Vampirinha

Jake e i pirati dell'isola che non c'è

Miracolous - Le storie di Ladybug e Chat Noir

Descendants

Jessie

Alex & Co.

Sara e Marti

Phineas e Ferb

Mary Poppins

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Tre uomini e un bebé

Sister Act

Avatar

Ralph spacca Internet

Dumbo (live-action)

Togo

Il Mondo secondo Jeff Goldblum

Lilli e il Vagabondo (live-action)

Si segnalano poi delle produzioni originali italiane, in esclusiva per la piattaforma in arrivo nei prossimi mesi: Penny on Mars, serie di culto tra gli adolescenti, e l’inedita I cavalieri di Castelcorvo, un mystery per i più piccoli.

Insomma, tra film, serie TV e documentari c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E in arrivo ci sono anche le serie Originals ambientate nel MCU come WandaVision, Loki e The Falcon and The Winter Soldier, She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight.

Disney+, i dispositivi supportati

Oltre che sulla piattaforma TIM Vision, sarà possibile accedere al servizio di streaming di The Walt Disney Company sui seguenti dispositivi:

Smartphone e tablet con Android 5.0 o versioni successive

iPhone con iOS 11 o versioni successive e iPad con iOS 11/iPadOS 13.1 o versioni successive

Browser web Chrome 75 o versioni successive, Firefox 68 o versioni successive, Safari 11 (macOS) o versioni successive, Microsoft Edge

Set-top box basati su Android 5.0 o versioni successive

Smart TV con LG WebOS o Samsung Tizen

Amazon Fire TV

Apple TV di quarta o successiva generazione

Google Chromecast

Sony PlayStation 4

Microsoft Xbox One

Noi non vediamo l'ora che Disney+ arrivi in Italia. E voi?