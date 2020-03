Tecnologia

di Pasquale Oliva - 06/03/2020 08:25

Dopo Snapchat, Instagram, Facebook e WhatsApp le Storie sbarcano anche su Twitter. Si chiamano Fleets, ma agli iscritti non piacciono per nulla.

Un contenuto, che sia una foto o un video, che scompare nel giro di ventiquattro ore. È questo il concetto di Storia, ampiamente adottato prima su Snapchat e poi su praticamente tutte le piattaforme di proprietà di Facebook, Instagram in particolare. A distanza di anni rispetto alla concorrenza, anche Twitter entra a far parte di questo esclusivo club.

Il social network ha sviluppato una nuova funzione chiamata Fleets, attualmente in fase di test tra gli utenti in Brasile. Anche in questo caso il contenuto sparisce dopo 24 ore ed è allergico alle risposte pubbliche. Queste pseudo-storie, proprio come sugli altri social sopracitati, trovano spazio nella parte alta dell'interfaccia.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

I Fleets, scrive Mo Al Adham - Product Manager di Twitter - nel comunicato stampa, spalancano le porte ad un nuovo modo di comunicare sulla piazza virtuale che storicamente fà dei pensieri pubblici in 280 caratteri il suo punto di forza.

Twitter esiste per conversare su ciò che vi sta più a cuore. Ma alcuni utenti ci hanno rivelato che spesso si sentono a disagio quando devono tweettare perché i post sono pubblici, permanenti. Per questo motivo vogliamo che sia possibile per voi conversare in nuovi modi, con meno pressione e più controllo, andando oltre i tweet e i direct message.

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

Sarà anche meno popolato rispetto ad altre piattaforme, ma gli utenti hanno sempre apprezzato le peculiarità di Twitter, la sua originalità. Proprio per questo motivo l'imminente arrivo delle Storie ha scatenato l'ira di oltre 300mila iscritti che utilizzando l'hastag #RIPTwitter stanno esprimendo tutto il loro disappunto.

Ma questa protesta riuscirà a far cambiare idea a chi sta ai piani alti?

Cosa ce ne facciamo delle storie su tuitter?? Cosa!!! Invece di migliorare diventiamo sempre più la succursale dei social di Zuckerberg. #RIPTwitter pic.twitter.com/E8MqDHkkgW — CommentoSolo (@CommentoSolo) March 5, 2020

apri instagram: STORIE

apri whatsapp: STORIE

apri snapchat: STORIE

apri facebook: STORIE

anche Twitter che era l’unico a differenziarsi ha deciso di omologarsi?

#RIPTwitter — αlessiα; (@gvllvgherr) March 5, 2020

SE VOLEVO LE STORIE ME NE STAVO SU INSTAGRAM O FACEBOOK. IL BELLO DI QUESTO SOCIAL SONO LE PAROLE, NON LE IMMAGINI.

DATECI L’OPZIONE PER MODIFICARE I TWEET CHE CHIEDIAMO DA ANNI, NOI LE STORIE NON LE VOGLIAMO NE ORA, NE MAI.#RipTwitter — Masse78 (@Masse78) March 5, 2020

Ma perché continuano ad ignorare il valore che ha la differenziazione per un social al giorno d’oggi?

Il motivo per cui usiamo Twitter così tanto è perché NON è come gli altri social #RIPTwitter pic.twitter.com/UUNImchdUn — C (@eyesintheclouds) March 5, 2020

Cosa ne pensate dell'arrivo Storie (anche) su Twitter?