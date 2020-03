TV NewsCinema

di Elena Arrisico - 06/03/2020 11:17 | aggiornato 06/03/2020 11:21

Anthony Mackie si è dichiarato commosso al pensiero che i bambini di tutto il mondo potranno, per la prima volta, vedere un uomo di colore nei panni di Captain America. L'interprete di Sam Wilson/Falcon sta lavorando a The Falcon and the Winter Soldier.

Si continua a parlare dei prossimi progetti Marvel e, nello specifico, di The Falcon and the Winter Soldier. Intervistato a The Late Show with Stephen Colbert, Anthony Mackie ha parlato delle riprese della serie e del suo nuovo ruolo come Captain America.

Abbiamo iniziato a girare qualche mese fa… abbiamo quasi finito e lo scudo è in buone mani.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nel Marvel Cinematic Universe, Mackie interpreta Sam Wilson/Falcon ma, in Avengers: Endgame, lo abbiamo visto “incoronato” a nuovo Captain America da un ormai stanco e molto anziano Steve Rogers (Chris Evans), che gli dona il suo scudo.

Lo scudo e il nome di Captain America sono, dunque, in “buone mani” come dice Mackie stesso, che si è detto commosso al pensiero che i bambini vedranno un uomo di colore in un ruolo come questo.

È una cosa monumentale. […] Che la Marvel selezioni un giovane uomo di colore in America per rappresentare il nome di Captain America... non ha precedenti [al cinema e in TV, n.d.R]. Non c'è nulla che possa essere paragonato a questo.

In The Falcon and the Winter Soldier, avremo, dunque, modo di vedere Falcon alle prese con lo scudo più amato d’America.

Mi commuove non solo il fatto che i miei figli vedano un uomo nero come Captain America, ma anche tutti i loro amici - bianchi, neri, latini e asiatici - potranno vedere un uomo nero come Captain America.

Anthony Mackie prende parte ai progetti Marvel dal 2014, quando il suo personaggio è stato introdotto nel film Captain America: The Winter Soldier e, in seguito, in Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

Ad ogni modo, Sam Wilson non sarà il nuovo Captain America nel senso stretto del termine, ma il suo personaggio erediterà, in qualche modo, le responsabilità che lo scudo porta con sé. Ecco la sinossi di The Falcon and the Winter Soldier:

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale.

Nel cast della serie, oltre ad Anthony Mackie – protagonista anche di Altered Carbon - e Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier), anche Daniel Bruhl, Wyatt Russell ed Emily VanCamp. La serie sarà composta da sei episodi, ma non si sa ancora quando verrà rilasciata in Italia.

The Falcon e The Winter Soldier è una serie sviluppata per la nuova piattaforma di streaming Disney+, la cui data di lancio italiana è prevista per il prossimo 24 marzo.