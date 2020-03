Ghost of Tsushima su PS4: il nuovo trailer svela la data di uscita

Videogames

06/03/2020

Sony sceglie il mese di giugno per il debutto di Ghost of Tsushima, prossima grande esclusiva riservata a PS4. Con la data di uscita, il colosso giapponese ha svelato anche le edizioni speciali del gioco.

I videogiocatori lo sanno bene, la prossima generazione di console è sempre più vicina.

Mentre l'hype dei fan è ormai incandescente, Sony e Microsoft continuano a rilasciare piccole e grandi informazioni su PlayStation 5 e Xbox Series X, in attesa di una presentazione ufficiale che possa fare chiarezza sull'offerta in salsa next-gen dei due colossi. Quel che è certo, è che le eredi di PS4 e Xbox One impatteranno sugli scaffali di tutto il mondo in tempo per le festività natalizie di quest'anno.

Nel frattempo, la current-gen non si ferma. Anzi, i mesi a venire saranno particolarmente densi di novità per le macchine da gioco attuali, che indubbiamente hanno ancora molto da dire - e dare - alla community geek. Tra queste, è impossibile non citare Ghost of Tsushima, promettente esclusiva PlayStation 4 per cui la "grande S" ha finalmente svelato tutta la verità.

Ghost of Tsushima da giugno su PS4

Con un nuovo trailer incentrato sulla storia, il publisher Sony Interactive Entertainment e gli sviluppatori di Sucker Punch - già noti per la saga di inFAMOUS - hanno infatti fissato la data di uscita di Ghost of Tsushima al 26 giungo 2020, solo su PS4 e sulla più performante PS4 Pro. Confermata, quindi, la finestra di lancio precedentemente comunicata, che corrispondeva ad una generica estate.

Il protagonista del videogame è Jin Sakai, "il fantasma di Tsushima" che farà di tutto per proteggere la gente della sua terra dagli invasori mongoli. Un'impresa non facile, che lo costringerà a mettere da parte le tradizioni dei samurai per poter diventare un nuovo tipo di guerriero. Nel filmato, oltre a quella di Jin, possiamo fare la conoscenza di altri due personaggi. ll primo è Shimura , zio del protagonista e signore di Tsushima. Jin lo considera di fatto un padre, poiché è stato lui ad educarlo a seguire la via del samurai fin dalla tenera età. Nel corso del gioco, tuttavia, Jin si ritroverà ad allontanarsi sempre più dai suoi insegnamenti, trasformandosi progressivamente nel misterioso "Spettro" e causando grandi preoccupazioni all'uomo. Il secondo personaggio è invece Khotun Khan. Quest'ultimo è alla guida dell'esercito mongolo pronto ad invadere il regno. Nemico pericoloso e astuto, sembra conoscere molte cose sui samurai e non esiterà ad utilizzarle contro di loro.

Bonus pre-order e edizioni speciali

Con la data di uscita, Sony ha messo sul piatto alte gradite sorprese legate al debutto di Ghost of Tushima.

Si parte con i bonus pre-order: prenotando qualsiasi versione del titolo, gli utenti riceveranno un avatar di Jin, la mini colonna sonora digitale che comprende una selezione delle musiche del gioco e un tema dinamico per la dashboard di PlayStation 4 che si ispira all'illustrazione della copertina ufficiale.

Anyone who pre-orders any edition of #GhostOfTsushima will get access to a digital mini soundtrack and Jin avatar, as well as a new PS4 Dynamic Theme based on our box art 🍁 pic.twitter.com/xMHdW376XP — Ghost of Tsushima 🎮 June 26 (@SuckerPunchProd) March 5, 2020

Su PlayStation Store è disponibile anche l'edizione digitale Deluxe di Ghost of Tsushima, che include tutti i bonus di cui sopra oltre a un set di skin Eroe di Tsushima comprendente un cavallo, una sella, una maschera, una spada e un'armatura extra per il proprio antieroe, oltre all'amuleto del favore di Hachiman, un Punto Tecnica da spendere per aumentare le abilità dell'eroe e un ulteriore tema dinamico PS4 a tema Samurai. Sempre nella Digital Deluxe Edition ci sarà anche un mini artbook digitale di Dark Horse, con il commento del direttore di Sucker Punch che illustra il processo creativo portato avanti per dare forma a questo ambizioso action adventure ambientato nel Giappone feudale.

Today we revealed the #GhostOfTsushima Special Edition and Collector's Edition, or if you prefer to go digital, the Standard and Digital Deluxe Editions!



Pre-order starting now: https://t.co/XU3ZJ8Y3dc 🗡️ pic.twitter.com/jU3n2Ff5DR — Ghost of Tsushima 🎮 June 26 (@SuckerPunchProd) March 5, 2020

Passando alle edizioni scatolate, Ghost of Tsushima sarà nei negozi in edizione Standard e con la Collector's Edition. Quest'ultima include la copia della maschera indossata da Jin Sakai, un sashimono (vessillo di guerra), un furoshiki (telo di stoffa), un mini artbook fisico di Dark Horse di 48 pagine, la mappa del mondo di gioco in tessuto, un voucher per riscattare tutti i bonus digitali e il gioco racchiuso in una custodia SteelBook.

Cosa ne dite, state già lucidando la katana e il vostro fedele DualShock 4?