Attenzione! Possibili spoiler!

Come racconta TV Line, negli episodi che precedono lo speciale, Alex continua a rifiutare le chiamate di Jo e sembra non rispondere neanche ai messaggi di Meredith. La ragione del suo comportamento viene mostrata nell'episodio 16x16 intitolato Leave a Light On.

Dov'è finito Alex Karev? Il dottore non è con sua madre, bensì è tornato insieme all'ex moglie Izzie! Attraverso una serie di lunghissime lettere indirizzate a Meredith, Jo e la Bailey (il contenuto è recitato tramite una voce fuori campo di Justin Chambers, che non appare nell'episodio), Alex spiega di essersi ricongiunto con la sua ex fiamma da ormai diversi mesi.

“I hope you come to meet my kids. And they get to call you Auntie Mer. Because you’ll love them, and they’ll love you.” #GreysAnatomy pic.twitter.com/kQEW4Q9liq — Greys Anatomy (@GreysABC) March 6, 2020

Da lei, Alex ha appreso che durante questi dieci anni (Katherine Heigl ha lasciato il cast nel 2010), aveva dato alla luce due gemelli, Eli e Alexis, che - colpo di scena - sono in realtà suoi figli! Insieme a loro, ha deciso di vivere in una tranquilla fattoria nel Kansas, abbandonando la caotica città di Seattle, il suo lavoro e soprattutto Jo.