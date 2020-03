Cinema

06/03/2020

Tom Hanks torna in prima linea. In Greyhound, l'attore due volte premio Oscar è un comandante della Marina USA impegnato in una drammatica missione durante la II Guerra Mondiale.

È tempo di combattere per Tom Hanks. L'attore veste i panni di un comandante della Marina degli Stati Uniti durante la II Guerra Mondiale nel trailer di Greyhound (che trovate in copertina). Il nuovo film di Sony Pictures arriverà nei cinema USA il 12 giugno, dopo che l'uscita è stata rimandata due volte.

Come scrive Slash Film, in precedenza la pellicola ha occupato le slot del 22 marzo 2019 e dell'8 maggio 2020. Ma secondo Deadline, l'ultimo spostamento non sarebbe collegato alla crisi del coronavirus, che ha stravolto la programmazione in sala. Invece, la scelta sarebbe strategica per sfruttare le ricorrenze del Flag Day (14 giugno) e del Father's Day (21 giugno).

Ma di cosa parla Greyhound? Il film diretto da Aaron Schneider e scritto dallo stesso Tom Hanks, a partire dal romanzo The God Sheperd di C.S. Forester, racconta una storia di dramma ed eroismo in mare:

L'unica cosa più pericolosa di stare in prima linea è la lotta per arrivarci. Nei primi giorni della II Guerra Mondiale, un convoglio di 37 navi alleate, guidato dal capitano Ernest Krause, alla sua prima volta al comando di un cacciatorpediniere USA, attraversa il pericoloso Nord dell'Oceano Atlantico, mentre una flotta di sottomarini nazisti gli dà la caccia.

HD Sony Pictures Il poster del film Greyhound con Tom Hanks

Il trailer del film rivela un'atmosfera carica di tensione e molti spettacolari combattimenti. Oltre ad anticipare la lotta personale del comandante Krause per salvare le vite che gli sono state affidate e ottenere la fiducia e il rispetto dei suoi uomini:

Quello che hai fatto ieri, ci ha portato qui oggi.

Come ricorda Slash Film, Tom Hanks ha una storia di lunga data con vicende ed eventi legati alla II Guerra Mondiale. Il 2 volte premio Oscar ha recitato in Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg e ha prodotto (sempre con il regista) le miniserie Band of Brothers - Fratelli al fronte, di cui ha scritto e diretto alcuni episodi, e The Pacific.

Stavolta, in "missione" con lui ci sono Stephan Graham, Rob Morgan ed Elizabeth Shue.

L'ultima data di uscita in Italia indicata per Greyhound è il 7 maggio 2020. Ma c'è da capire se lo spostamento in USA (o l'emergenza coronavirus) avrà conseguenze anche nel Belpaese. Restate sintonizzati per gli eventuali aggiornamenti.