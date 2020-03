Guardiani della Galassia: Bautista e Gunn hanno un'idea per uno spin-off su Drax e Mantis

Cinema

di Marcello Paolillo - 06/03/2020 12:43 | aggiornato 06/03/2020 12:45

James Gunn avrebbe confermato la volontà di realizzare un film dedicato ai personaggi di Drax e Mantis, visti originariamente nei due capitoli dei Guardiani della Galassia.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3, terzo capitolo delle avventure dedicate a Star-Lord è compagni, deve ancora prendere il via (presumibilmente nel corso dell'anno).

Il regista e sceneggiatore James Gunn avrebbe ora lasciato intendere il desiderio di realizzare anche una pellicola dedicata interamente ai personaggi di Mantis e Drax. Il filmmaker ha affermato sul suo profilo Twitter ufficiale:

True. But this was never ruled out. I still think it could be amazing. ❤️ @DaveBautista @PomKlementieff https://t.co/MpA2iDGLHg — James Gunn (@JamesGunn) March 5, 2020

La notizia è vera. L'idea non è mai stata messa da parte. Continuo a pensare che potrebbe essere fantastico.

Dave Bautista, interprete di Drax nel Marvel Cinematic Universe, aveva infatti parlato ai microfoni di Collider (via MCU Cosmic) circa la possibilità di portare il suo personaggio nuovamente sul grande schermo, magari dopo la conclusione della trilogia dedicata ai Guardiani (ed escludendo una serie TV).

L'attore aveva rivelato in quell'occasione di avere in mente di realizzare un film di Drax e Mantis (interpretata da Pom Klementieff), idea venuta in origine allo stesso Gunn.

Quello che mi piacerebbe fare, è non è una mia idea dato che la sto rubando a James Gunn, è proprio quella di realizzare un film di Drax e Mantis, mi piacerebbe farlo perché sarebbe davvero divertente.

Ricordiamo che Drax il Distruttore, alter ego di Arthur Sampson Douglas, è comparso per la prima volta tra le pagine dei fumetti Marvel Comics su Iron Man numero 55 del febbraio 1973. Mantis è invece stata ideata da Steve Englehart, Don Heck e Frank Bolle, esordendo sulle pagine di Avengers numero 112 (uscito sempre nel 1973).

Gunn è al momento impegnato nella post-produzione di The Suicide Squad, per Warner Bros. e DC Film, in uscita nelle sale americane il 6 agosto 2021. Guardiani della Galassia Vol. 3 vedrà invece nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Sean Gunn.

Le riprese del terzo capitolo della serie (che non farà parte in ogni caso della Fase 4 del MCU) dovrebbero iniziare verso la fine del 2021 (con una data di uscita genericamente fissata per l'anno successivo).

A voi piacerebbe vedere uno spin-off dedicato esclusivamente a Drax e Mantis?