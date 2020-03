VideogamesCinema

di Silvio Mazzitelli - 06/03/2020 14:55 | aggiornato 06/03/2020 15:00

La software house Zynga porterà un nuovo gioco dedicato al mondo di Harry Potter nello stile dei Candy Crush e simili.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Harry Potter è un personaggio ormai entrato nell’immaginario di molte generazioni, nonostante la saga di libri scritta da J.K. Rowling siano ormai finiti da moltissimi anni, e con essi anche tutti gli adattamenti cinematografici che hanno trasposto l’intera saga in ben 8 film.

I fan che sentono la mancanza del giovane mago non devono disperare, perché dal mondo dei videogiochi arriva un nuovo progetto che li riporterà nelle terre magiche di Hogwarts. Zynga, software house sviluppatrice di videogiochi per smartphone con tanti titoli di successo, come Merge Dragons! e Farmville, ha annunciato l’arrivo di un nuovo gioco dedicato proprio alla saga di Harry Potter.

Il nuovo videogioco si intitolerà Harry Potter: Puzzles & Spells, un titolo dal gameplay molto simile a giochi come Candy Crush e simili. In questo caso dovremo allineare tre oggetti tipici della saga del maghetto, come pozioni, incantesimi e altre particolarità magiche. I giocatori progrediranno man mano che avanzano nei livelli sbloccando nuovi oggetti e pezzi di puzzle come le rane di cioccolato e altre curiosità del mondo di Hogwarts. Potranno inoltre imparare nuove abilità magiche e sbloccare oggetti per personalizzare il proprio personaggio.

Zynga

Nel videogioco saranno presenti anche lo stesso Harry Potter insieme a Hermione, Ron e altri personaggi della saga. I giocatori potranno creare anche dei club per unirsi in gruppi e collaborare in alcune sfide speciali dedicate proprio a più persone contemporaneamente, non mancheranno anche le sfide competitive in cui ci si metterà alla prova contro i propri amici per vedere chi raggiungerà il punteggio più alto.

Il presidente di Zynga, Bernard Kim, ha dichiarato:

Nella realizzazione del gioco abbiamo pensato a un gameplay e un genere che fosse sia semplice che approcciabile per la maggioranza delle persone, così abbiamo scelto il sistema in cui bisogna combinare tre oggetti. Chiunque potrà giocare a questo gioco con semplicità, anche se per padroneggiare il sistema servirà molto allenamento. Il gioco è come l’universo di Harry Potter, divertente e accessibile per chiunque, ma se qualcuno vuole veramente approfondirlo maggiormente, allora potrà farlo. Ci sono tanti momenti divertenti in Harry Potter che vogliamo riportare all’interno di questo gioco.

Il gioco sarà free-to-play con acquisti all’interno del gioco opzionali e sarà disponibile per iOS e Android, ma anche per sistemi Facebook e Amazon. Attualmente il gioco è uscito soltanto nelle Filippine, ma è previsto a breve un rilascio in molti altri paesi. Puzzle & Spells si unisce alla schiera di titoli mobile che vogliono far vivere ai giocatori il mondo di Harry Potter, come ad esempio Hogwarts Mystery e Harry Potter: Wizards Unite, un titolo in stile Pokémon Go, ma ambientato nel mondo creato da J. K. Rowling.

Cosa ne pensate di questo nuovo gioco mobile? Pensate di provarlo quando uscirà?

Fonte: Pocket-Lint