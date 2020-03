Il matrimonio in Giappone di Katy Perry e Orlando Bloom è rimandato (di nuovo)

Celebrity

di Giulia Greco - 06/03/2020 14:16 | aggiornato 06/03/2020 14:20

Katy Perry e Orlando Bloom si vedono costretti a rimandare le nozze, che dovevano celebrarsi in Giappone, a causa del Coronavirus.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Non c'è pace per Katy Perry e Orlando Bloom! Il loro matrimonio è stato nuovamente rimandato, ma stavolta la causa non sono i troppi impegni delle due star, bensì l'allarme Coronavirus.

Vista la rapida diffusione in tutto il mondo, la coppia ha deciso di mettere da parte, almeno per il momento, il progetto di celebrare il matrimonio in Giappone.

Una fonte lo ha rivelato a E! News: Katy era inizialmente decisa a volare in Giappone per le nozze, la le ultime notizie sul COVID-19 l'hanno costretta a fare una passo indietro. La cantante e il compagno aspettano ora di capire cosa succederà nei prossimi mesi e se potranno o meno viaggiare.

"Il matrimonio è alle porte e tutto è stato pianificato", ha detto la fonte anonima, che ha aggiunto: "Certo, le cose potrebbero anche cambiare".

Altri fanno sapere che Orlando e Katy "stanno considerando si celebrare il matrimonio negli Stati Uniti". La loro priorità è assicurarsi che nessuno corra rischi inutili, compresi i futuri sposi.

La Perry deve essere particolarmente attenta alla propria saluta ora che aspetta un bambino. La gravidanza è stata rivelata direttamente dalla cantante, che si è mostrata con il pancione nel videoclip del suo ultimo singolo, Never Worn White.

Quello in arrivo è il primo figlio per la coppia e, quando farà il suo ingresso nel mondo entro la fine dell'anno, conoscerà Flynn, il fratello maggiore nato dalla precedente relazione di Orlando Bloom con Miranda Kerr.