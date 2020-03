View this post on Instagram

Piccoli, brutti, strambi esserini, tremate! Il Re dei Goblin si è appropriato di qualcosa che vi appartiene, e se non risolverete il mistero del Labirinto entro 13 ore, diverrà suo per sempre! Affrettate il passo e affrontate le vostre paure, un dedalo ricolmo di tranelli e avventure vi aspetta! LABYRINTH - IL GIOCO D'AVVENTURA contiene tutto quello che serve per entrare nel magico mondo del film capolavoro cult di Jim Henson degli anni '80! Questo bellissimo oggetto da collezione contiene un'epica avventura adatta sia a novizi, grazie al suo sistema semplice e immediato, che ai più esperti, vista l'ampia possibilità di personalizzazione e adattabilità per giocare l'avventura con il vostro sistema preferito! In questo libro illustrato a colori, con copertina rigida e 296 pagine in formato A5, che replica in maniera fedele quello del film, troverete: - Un'avventura completa con oltre 100 scene diverse. - Regole complete per creare personaggi e avventurarsi nel Labirinto. - Due dadi personalizzati inclusi all'interno del libro! - Strumenti e tabelle per creare le vostre avventure all'interno del Labirinto. -Tre segnalibri di stoffa colorati per tenere traccia dell'avanzamento dell'avventura. - Un segnalibro cartaceo a colori con riferimenti a regole e suggerimenti. - Copertina in tessuto di alta qualità, l'aggiunta perfetta alla libreria di qualsiasi collezionista. - Sovracopertina rigida con all'interno tabelle, regole e suggerimenti, in grado di trasformarsi nel perfetto schermo per il Re dei Goblin! L'uscita è prevista per Maggio 2020 al prezzo di €39,90 nei nostri stand in fiera, nel nostro store di needgames.it e in tutti i negozi serviti da Asmodee Italia. La data precisa sarà disponibile a breve! Entrate nel Labirinto, dove tutto è possibile! #ruolaredurosempre #jimhensonlabyrinth #labyrinth #davidbowie #dancemagicdance #gdr #rpg #thelabyrinth #games #adventure