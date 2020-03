Loyal Brave True: la nuova canzone di Christina Aguilera per il live-action di Mulan

Cinema

di Giacinta Carnevale - 06/03/2020 17:30 | aggiornato 06/03/2020 17:35

La splendida voce di Christina Aguilera canta uno dei brani inclusi nella colonna sonora di Mulan, il nuovo live-action targato Disney. Ecco il video e il testo completo di Loyal Brave True.

Walt Disney Studios ha pubblicato online uno special look - che potete guardare in apertura dell'articolo - di Mulan, il nuovo adattamento live-action del classico d'animazione del 1998 diretto dalla regista Niki Caro e in uscita nelle sale italiane il prossimo 26 marzo.

Il breve filmato contiene alcune sequenze inedite ed è possibile ascoltare una breve anteprima di Loyal Brave True, la nuova canzone di Christina Aguilera che sarà inclusa nella colonna sonora del film. La celebre cantautrice statunitense aveva già annunciato di aver registrato una nuova versione di Riflesso, uno dei brani più popolari della pellicola originale che aveva contribuito a lanciare la sua carriera.

Come riportato da Comicbook, Christina Aguilera si è detta davvero felice di tornare a collaborare con Disney per il remake in chiave live-action di Mulan. Queste le parole dell'artista americana:

Il film Mulan e la canzone Riflesso sono coincisi con il mio primo contratto discografico. È emozionante tornare a fare un film così incredibile che è pieno di potere e significato, e quel significato è la prova del tempo: rimanere fedele a te stesso, essere chi sei e insegnare a essere senza paura. La mia nuova canzone Loyal Brave True rappresenta il perfetto equilibrio tra forza e vulnerabilità.

Il presidente degli Studios Disney per la musica e le colonne sonore, Mitchell Leib, ha invece dichiarato:

Christina è una delle più grandi cantanti di tutti i tempi. La sua interpretazione originale di Riflesso, quando era ancora una sedicenne sconosciuta, occupa un posto speciale nella storia della musica ed è stata importante per la sua straordinaria carriera. Nel live-action di Mulan, Christina porta le sue innate capacità nella nuova versione di Riflesso e nella nuova canzone. Credo che questi brani faranno emozionare gli spettatori come 22 anni fa.

Diretto da Niki Caro, nel cast del live-action di Mulan troviamo Liu Yifei, nel ruolo della leggendaria eroina cinese, Jason Scott Lee, in quello del perfido Bori Khan, Donnie Yen, nei panni del Comandante Tung, Gong Li, interpreta Xianlang, Yoson An, nel ruolo di Chen Honghui e Jet Li, in quello dell’Imperatore.

La nuova pellicola Disney arriverà nei cinema italiani il prossimo 26 marzo 2020.

Il video e il testo di Loyal Brave True

Qui sotto vi riportiamo il testo originale della nuova canzone di Christina Aguilera, Loyal Brave True, che sarà presente nella colonna sonora del live-action di Mulan.

War is not freedom

Over my shoulder

I see a clearer view

All for my family

Reason I’m breathing

Everything to lose

Should I ask myself in the water

What a warrior would do?

Tell me underneath my armor

Am I loyal, brave, and true?

Am I loyal, brave, and true?

Losing is easy

Winning takes bravery

I am a tiger’s fool

Out in the open

No one to save me

The kindest of whispers are cruel

Should I ask myself in the water

What a warrior would do?

Tell me underneath my armor

Am I loyal, brave, and true?

Am I loyal, brave, and true?

Cold is the morning

Warm is the dream

Chasing the answers

‘Til I can’t sleep

Will I be stronger

Or will I be weak

When you’re not with me?

Who am I without my armor

Standing in my father’s shoes?

All I know is that it’s harder

To be loyal, brave, and true

