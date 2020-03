NASA, il panorama di Marte in un'immagine da 1,8 miliardi di pixel

Tecnologia

di Matteo Tontini - 06/03/2020 14:33 | aggiornato 06/03/2020 14:35

Il rover Curiosity è ancora una volta i nostri occhi sul Pianeta Rosso.

Il rover Curiosity della NASA ha inviato sulla Terra una foto panoramica di Marte dalla definizione straordinaria. Si tratta del panorama a più alta risoluzione mai catturato da quando si trova sul Pianeta Rosso, dove l'agenzia spaziale statunitense mira a far sbarcare l'uomo - la prima missione con equipaggio è prevista per il 2033.

L'immagine è da 1,8 miliardi di pixel e mostra la superficie marziana, come non l'avevamo mai vista, a 360°. È possibile dargli un'occhiata nella clip in basso (consiglio di visualizzare il video a tutto schermo per godersi meglio le minuzie).

Il panorama contiene quasi 1.200 singole immagini scattate in quattro giorni. Le foto risalgono più o meno al Ringraziamento, quando Curiosity ha avuto il tempo di stare fermo, e il prodotto finale consente di ingrandire i dettagli in lontananza. È possibile vedere il Cratere di Gale su cui si è soffermato il rover, il Cratere di Slangpos, il crinale frastagliato di Vera Rubin, il Monte Sharp e il Central Butte. Vero protagonista dell'immagine, a ogni modo, è il suolo marziano: rossiccio e roccioso, si estende fino ai confini dello scatto come il più arido dei deserti.

È ovviamente possibile dare anche un'occhiata a Curiosity. Si può notare il sensore di radiazione, i tubi usati durante il suo volo verso Marte e anche una meridiana. In lontananza, si possono scorgere le tracce che il rover ha lasciato sulla superficie del pianeta. Anche a distanza di otto anni dall'inizio della sua missione, dice la NASA, Curiosity è una "finestra su un altro mondo".

Marte nelle opere di fantascienza è uno dei pianeti più popolari, sia in ambito letterario che cinematografico. Sono molti infatti i film che hanno il Pianeta Rosso come ambientazione o che lo vedono come luogo ostile abitato da extraterrestri. Basti pensare a La guerra dei mondi e Gli invasori spaziali (entrambi del 1953), o a pellicole più recenti come Mars Attacks! (1996), Mission to Mars (2000), John Carter (2012) e Sopravvissuto - The Martian (2015).

