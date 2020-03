Libri Outlander

di Chiara Poli - 06/03/2020 18:37 | aggiornato 06/03/2020 18:40

Tanti romanzi e diversi racconti: la saga letteraria di Outlander, firmata da Diana Gabaldon, è tanto appassionante quanto complessa. Ecco un vademecum sull'ordine di lettura da adottare per chi volesse immergersi nella storia di Claire e Jamie.

La saga letteraria di Diana Gabaldon che fa riferimento alla storia d'amore fra l'infermiera del XX secolo Claire Randall e l'highlander del XVIII secolo James Fraser, è approdata con grande successo in TV con la serie Outlander, incentrata sulla storia d'amore fra Claire e Jamie.

Con l'arrivo della quinta stagione, in prima assoluta su FoxLife dal 6 marzo 2020, la storia prosegue ma rimane ancora molto indietro rispetto ai fatti narrati dai romanzi.

Per chi, appassionandosi alla serie, sentisse il desiderio di leggere la saga letteraria, orientarsi fra i molti romanzi e i racconti brevi scritti dalla Gabaldon non è facilissimo.

Ecco quindi una guida alla lettura di tutta la storia di Outlander.

Per cercare di semplificare ulteriormente la comprensione della cronologia, ho indicato fra parentesi il titolo originale a cui corrisponde il romanzo italiano.

I romanzi, infatti, sono stati divisi in due parti nell'edizione italiana, ma non sono stati numerati.

Per ricomporre l'ordine corretto di lettura, potete affidarvi a questo schema, che vi spiegherò - in particolare per quanto riguarda i racconti - nella guida che lo segue.

Buona lettura!

Outlander: l'ordine di lettura dei romanzi e dei racconti di Diana Gabaldon

1. La straniera (Outlander)

Corbaccio La straniera. Il primo romanzo della saga di Outlander di Diana Gabaldon

Il primo volume, l'origine di tutto. Corrisponde al romanzo intitolato in originale semplicemente "Outlander".

La storia dell'infermiera dell'esercito Claire Randall che, dopo la fine della guerra nel 1945, insieme al marito Frank parte per una seconda luna di miele in Scozia. Ma, nei dintorni di Inverness, si ritrova in un luogo chiamato Craigh na dun, che la trasporta nel tempo... Catapultandola nella Scozia del 1743.

Questo è l'unico romanzo che anche nell'edizione italiana è stato mantenuto in un unico volume. Gli altri, a seguire, come vedremo sono stati divisi.

2. Il mio nome è Jamie (Virgins, racconto)

Corbaccio Il mio nome è Jamie: il romanzo breve di Diana Gabaldon nella saga di Outlander

Fra i vari racconti scritti e pubblicati dalla Gabaldon, questo è l'unico disponibile in italiano al momento in cui scrivo.

Per praticità ho inserito anche gli altri, nella speranza che arrivino presto. L'eliminazione dei racconti dalla lista, comunque, non influisce in alcun modo sull'ordine di lettura dei romanzi.

Starà a voi scegliere se cimentarvi anche coi racconti (o almeno sapere a che punto della saga piazzarli, in caso ne foste già in possesso).

La storia, pubblicata nel 2013, è quella di Jamie e Ian (il marito di Jenny, cognato di Jamie), della loro amicizia e delle loro avventure insieme in battaglia.

3. L'amuleto d'ambra (Dragonfly in Amber)

Corbaccio L'amuleto d'ambra: il secondo romanzo di Diana Gabaldon della saga di Outlander

A questo punto, nell'edizione italiana dei romanzi, inizia la divisione in due. Infatti questo romanzo e il successivo, come vi ho segnalato fra parentesi, corrispondono al secondo romanzo della saga in lingua originale: Dragonfly in Amber.

Il titolo originale fa riferimento a un regalo di nozze ricevuto da Claire: una libellula intrappolata nell'ambra.

La storia è ambientata fra la Scozia del 1945, la Scozia del XVIII secolo e l'America del 1968.

4. Il ritorno (Dragonfly in Amber)

Corbaccio Il ritorno: il terzo romanzo della saga di Outlander di Diana Gabaldon

Seconda parte del secondo romanzo, edito in Italia con un titolo a sé. Siamo arrivati quindi al terzo volume della saga nella nostra lingua.

Pubblicato per la prima volta nel 1992, è stato distribuito da noi con diverse edizioni.

Incentrato sulla parte della storia in cui Claire deve prendere una decisione fondamentale per il suo futuro, ma anche per il destino di tutti gli altri personaggi...

5. Il cerchio di pietre (Voyager)

TEA Il cerchio di pietre, quarto romanzo della saga di Outlander di Diana Gabaldon

La prima delle due parti corrispondenti all'originale Voyager, edito per la prima volta nel 1993.

Si apre con la battaglia di Culloden, fase finale dell'insurrezione giacobita in Scozia...

6. La collina delle fate (Voyager)

Corbaccio La collina delle fate, della saga di Outlander di Diana Gabaldon

Seconda e ultima parte di Voyager, contiene la parte narrativa ambientata principalmente in Giamaica.

Come per gli altri romanzi, non racconto nulla della trama per evitare spoiler (anche a chi non avesse ancora letto i romanzi, né visto la serie... Che io consiglio vivamente di recuperare).

7. Tamburi d'autunno (Drums of Autumn)

Corbaccio Il sesto romanzo della saga di Outlander: Tamburi d'autunno, di Diana Gabaldon

Il sesto volume italiano (sopra vedete il numero 7, ma vi ricordo che nella numerazione del nostro elenco ci sono anche i racconti) corrisponde alla prima parte di Drums of Autumn, che la Gabaldon diede alle stampe nel 1996.

La storia è ambientata nelle colonie americane.

8. Passione oltre il tempo (Drums of Autumn)

Corbaccio Passione oltre il tempo, il romanzo di Diana Gabaldon della saga Outlander

Il romanzo numero sette (vedi la nota sopra per la numerazione: parlo dei romanzi senza contare i racconti, che nell'elenco numerato invece ci sono) chiude la versione italiana divisa in due parti di Drums of Autumn e ci parla della famiglia di Claire e Jamie, con delle importanti novità che cambieranno per sempre la vita di tutti loro...

9. La croce di fuoco (The Fiery Cross)

Corbaccio L'ottavo romanzo della saga di Outlander: La croce di fuoco, di Diana Gabaldon

L'ottavo romanzo, che corrisponde all'incirca alla prima metà di The Fiery Cross, uscì per la prima volta nel 2001 per raccontarci la storia che porterà alla rivoluzione americana.

10. Vessilli di guerra (The Fiery Cross)

Corbaccio Vessilli di guerra, dalla saga di Outlander di Diana Gabaldon

Romanzo numero 9 nella versione italiana, che conclude nell'edizione del nostro Paese il romanzo numero cinque della Gabaldon, The Fiery Cross, con la seconda metà della storia.

11. Nevi infuocate (A Breath of Snow and Ashes)

Corbaccio Nevi infuocate di Diana Gabaldon, il decimo romanzo della saga di Outlander

Siamo arrivati al romanzo numero 10, che corrisponde - insieme al numero 11 italiano, sempre contando che la numerazione accanto al titolo include anche i racconti ed è quindi sfalsata - al sesto volume della saga in lingua originale: A Breath of Snow and Ashes, pubblicato per la prima volta nel 2005.

12. Cannoni per la libertà (A Breath of Snow and Ashes)

Corbaccio Cannoni per la libertà di Diana Gabaldon, romanzo della saga di Outlander

La distanza fra le pubblicazioni dei vari romanzi della saga aumenta: dopo aver scritto e pubblicato i primi tre uno di seguito all'altro, travolta dal suo stesso successo la Gabaldon ha dovuto rallentare per prendersi il tempo di capire in che direzione muoversi e continuare a fare ricerche storiche.

A questo punto, la saga di Outlander era già un best-seller.

13. A Leaf on the Wind of All Hallows (racconto)

Dell A Leaf on the Wind of All Hallows, il racconto di Diana Gabaldon della saga di Outlander

Ho inserito qui il racconto in lingua originale del 2010 in cui Diana Gabaldon racconta la storia dei genitori di Roger, Jerry e Dolly MacKenzie, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ho scelto di inserirlo a questo punto della lettura perché corrisponde al punto in cui Roger, ormai cresciuto, entra stabilmente a far parte della storia anche con il suo passato in termini di albero genealogico.

Nota: disponibile solo in lingua originale!

14. Destini incrociati (An Echo in the Bone)

Corbaccio Il romanzo Destini incrociati di Diana Gabaldon, dalla saga di Outlander

I numeri 13 e 14 (finora abbiamo infatti incontrato due racconti nella cronologia suggerita) del nostro ricco elenco con il suggerimento dell'ordine di lettura della saga di Outlander corrispondono al romanzo che in lingua originale s'intitola An Echo in the Bone ed è il settimo della saga di Diana Gabaldon.

15. Il prezzo della vittoria (An Echo in the Bone)

Corbaccio Il prezzo della vittoria di Diana Gabaldon, romanzo della saga di Outlander

Pubblicato per la prima volta nel 2009, esce a distanza di ben quattro anni dal volume precedente della saga per raccontarci le nuove avventure dei protagonisti, delle loro famiglie d'origine e dei loro discendenti...

16. The Space Between (racconto)

Dell Il racconto di Diana Gabaldon: The Space Between, della saga di Outlander

Il penultimo racconto, anch'esso disponibile esclusivamente in lingua originale, venne pubblicato nel 2013 per raccontare la storia di Michael Murray, il figlio di Jenny e Ian quindi nipote di Jamie, e di Joan MacKimme, la figliastra di Jamie.

17. Legami di sangue (Written in My Own Heart’s Blood)

Corbaccio Il romanzo di Diana Gabaldon: Legami di sangue, della saga di Outlander

Il penultimo romanzo della saga, Written in My Own Heart's Blood, è stato diviso in queste due edizioni italiane.

Legami di sangue racconta: Claire Fraser, l'affascinante viaggiatrice nel tempo protagonista della serie «Outlander», si è ormai abituata alla vita dell'America nel Settecento e assiste con animo consapevole ai rivolgimenti che porteranno alla nascita degli Stati Uniti...

18. Prigioniero di nessuno (Written in My Own Heart’s Blood)

Corbaccio Prigioniero di nessuno, uno dei romanzi di Diana Gabaldon della saga di Outlander

La seconda parte, in italiano, dell'ultimo romanzo di Outlander disponibile al momento in cui scrivo.

Prigioniero di nessuno si apre nel giugno 1778, nel bel mezzo della battaglia di Monmouth, che vedrà la vittoria definitiva dell'esercito guidato da George Washington...

19. Go Tell the Bees That I Am Gone

Il romanzo conclusivo della saga non è ancora uscito, né in italiano né in lingua originale, ma sarà disponibile - secondo la Gabaldon - entro poche settimane.

Quindi l'ho inserito nella lista, affinché sappiate fin d'ora che sarà l'ultimo capitolo della saga di Outlander, e della storia di Claire e Jamie.

20. Past Prologue (racconto)

Simon & Schuster Il racconto di Diana Gabaldon e Steve Berry: Past Prologue

L'ho messo per ultimo perché si tratta di un crossover fra due universi narrativi: Jamie Fraser della saga di Outlander incontra Cotton Malone, protagonista dei romanzi di Steve Berry.

Il racconto è stato scritto nel 2017 a quattro mani dalla Gabaldon insieme a Berry, per raccontare l'inatteso incontro fra un highlander del XVIII secolo e Malone, libraio antiquario di Copenhagen che è in realtà un ex agente operativo del dipartimento di Giustizia americano.

Disponibile esclusivamente in lingua originale, come tutti gli altri racconti esclusa la storia di Jamie e Ian.

E con questo, in attesa dell'edizione italiana del romanzo conclusivo della saga di Outlander, spero di aver risolto tutti i vostri dubbi!