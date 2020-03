Proxima: trailer e trama del film con Eva Green astronauta

Cinema

di Silvia Artana - 06/03/2020

Eva Green è un'astronauta divisa tra l'ambizione di tutta la vita e le responsabilità di essere madre in Proxima, il nuovo film dell'acclamata regista francese Alice Winocour.

Dopo avere spezzato il cuore a James Bond ed essere stata la musa di Tim Burton, Eva Green vola nello spazio in Proxima, di cui potete vedere il trailer in copertina. Nel nuovo film dell'acclamata regista francese Alice Winocour (Augustine, Disorder, Mustang), che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Jean-Stéphane Bron, la star di Penny Dreadful interpreta un'astronauta selezionata per una lunga missione in orbita.

La trama anticipa una storia a più livelli e che scava in profondità nella natura umana, in cui la determinazione della protagonista per realizzare il sogno di una vita si intreccia profondamente con il suo essere madre.

Più nel dettaglio, Eva Green è l'esperta astronauta Sarah Loreau, che dopo molti sacrifici ha raggiunto l'obiettivo di essere selezionata per una missione di un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per prepararsi al lungo soggiorno nello spazio, Sarah inizia una duro e impegnativo allenamento fisico e mentale, che la mette di fronte alle conseguenze della sua ambizione. Cosa comporterà la sua prolungata assenza per sua figlia di 7 anni, Stella, e per il suo rapporto con lei?

Oltre che con sé stessa e la sua famiglia, Sarah deve anche fare i conti con i pregiudizi frutto di un radicato maschilismo del leader della missione, Mike Shannon, che come riporta First Showing viene descritto come un "veterano space cowboy americano".

Il poster del film Proxima con Eva Green

Insieme a Eva Green nel ruolo dell'astronauta Sarah Loreau, in Proxima recitano la giovanissima Zélie Boulant-Lemesle nel ruolo di Stella, Matt Dillon in quello di Mike Shannon, Lars Eidinger nella parte dell'ex marito di Sarah e padre di Stella, Thomas Akerman, e Sandra Hüller, in quella di una psicologa che sta aiutando la bambina ad affrontare la separazione dei genitori, Wendy Hauer.

Nel cast del film, che è stato girato in vere strutture della Stazione Spaziale Europea, ci sono anche Nancy Tate, Grégoire Colin, Aleksey Fateev, Trond-Erik Vassal, Igor Filippov, Svetlana Nekhoroshikh, Anna Sherbinina e Vitaly Jay.

Proxima è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2019, dove ha ricevuto una menzione d'onore dalla giuria del Platform Prize.

La pellicola di Alice Winocour arriverà nei cinema britannici l'8 maggio 2020, mentre non è nota la data di uscita in USA e in Italia. Se volete conoscere gli aggiornamenti, restate sintonizzati.