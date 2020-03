CinemaCelebrity

di Mattia Chiappani - 06/03/2020 12:45 | aggiornato 06/03/2020 14:26

Marty McFly e il dottor Emmett Brown o meglio i loro interpreti Michael J. Fox e Christopher Lloyd si sono ritrovati a 35 anni di distanza dal primo Ritorno al futuro.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La saga di Ritorno al futuro è una delle più amate in assoluto nella storia del cinema. I tre capitoli delle avventure di Marty McFly e l'amico Doc in giro per il tempo sono diventati un cult assoluto, che ha influenzato la cultura popolare in maniera indelebile. Nel corso degli anni sono state innumerevoli le citazioni a questa saga e alle sue scene più celebri. Una su tutte è sicuramente lo show animato Rick and Morty che deve moltissimo a Ritorno al futuro nella sua creazione, fungendo da ispirazione per la coppia di protagonisti.

E così, quando due stelle di questo franchise si ritrovano per una qualsiasi occasione è sempre un piacere per gli appassionati. È proprio quello che è successo il 5 marzo, grazie a una foto pubblicata da Christopher Lloyd sul proprio profilo Instagram. L'interprete di Doc ha ritrovato il suo vecchio compagno di avventure temporali Marty McFly, ovvero Michael J. Fox. Si è trattata di una reunion improvvisata ma con un risvolto benefico. Lloyd infatti ha preso parte a un torneo di Poker di beneficenza organizzata dalla Michael J. Fox Foundation, dedicata alla ricerca per una cura al morbo di Parkinson. I due attori si mostrano abbracciati, quasi a dire che nonostante il tempo passato Marty e Doc sono ancora grandi amici.

Vado a 88 miglia orarie per la Poker Night della Michael J. Fox Foundation!

Non è peraltro l'unica occasione che ha riportato il mondo di Ritorno al futuro al centro dell'attenzione nell'ultimo periodo. Intorno a metà febbraio è infatti diventato virale un video deepfake che mostrava una sorta di versione alternativa del film, con due nuovi protagonisti. Al posto di Lloyd e Fox c'erano le due stelle del Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr. e Tom Holland, rispettivamente nei panni di Doc e Marty. L'interprete di Spider-Man ha anche ammesso di aver discusso in passato della possibilità di un remake, mai concretizzatosi.

Via Deadline