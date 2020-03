Un progetto sicuramente ambizioso che potrebbe però dare la spinta al film per essere apprezzato non soltanto dai più piccoli ma anche da tutti gli adulti cresciuti con i cartoni animati di Hanna-Barbera.

In arrivo nelle sala italiane il 14 maggio 2020 , questo nuovo film su Scooby-Doo sembra voler essere qualcosa in più di un semplice reboot delle sue avventure.

Diretto da Tony Cervone , il film rinarrerà in una nuova versione la fondazione della Mystery Inc. , raccontando il primo incontro tra Scooby e Shaggy e la nascita del loro sodalizio con i giovani investigatori Fred, Velma e Daphne.

