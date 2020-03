TV News Single Parents

di Chiara Poli - 06/03/2020 08:42 | aggiornato 06/03/2020 08:46

L'8 marzo su FOX torna Single Parents, con gli episodi inediti della seconda stagione. Ecco dov'eravamo rimasti e cosa ci aspetta nelle nuove avventure di Douglas, Angie, Will, Poppy e Miggy!

A farglielo notare era stata lei, Tracy (Jama Williamson), la ragazza che Will (Taran Killam) aveva portato alla Festa del Ringraziamento.

La festa a cui persino Miggy (Jake Choi) aveva portato qualcuno: l'insopportabile maestra Homily Pronstroller (Sarah Yarkin), potenzialmente distruttiva per la serenità dei bambini durante quella giornata.

Unica single rimasta di tutto il gruppo, Angie (Leighton Meester) aveva finito per spaventare a morte Tracy, alla quale non piaceva affatto la figlia di Will, Sophie (Marlow Barkley), spingendola a lasciare il suo compagno.

Prima di andarsene, però Tracy aveva avuto un'intuizione: aveva detto ad Angie di scavare nei propri sentimenti, perché ci avrebbe trovato qualcosa di profondo nei confronti di Will...

Questa nuova ipotetica relazione - potenzialmente disastrosa, visti i caratteri dei due protagonisti - sarà al centro degli episodi inediti di Single Parents in arrivo da domenica 8 marzo su FOX, in prima visione assoluta e in contemporanea con gli USA, per la seconda parte della stagione 2.

Ma anche la relazione fra Douglas (Brad Garrett) e Poppy (Kimrie Lewis), che provano a far funzionare le cose nonostante i figli e le molte differenze fra loro, ci intratterrà con nuovi, mirabolanti tentativi di rovinare tutto da parte di Douglas...

Infine, naturalmente, scopriremo se fra Miggy e la signorina Pronstroller nascerà un vero sentimento e assisteremo ai cambiamenti che Rory (Devin Trey Campbell), Amy (Ella Allan), Emma (Mia Allan) e Graham (Tyler Wladis), che continuano il loro percorso di crescita mentre i genitori contribuiscono ad alimentare il caos che già regna nelle loro giovani vite...

