The Last Of Us: serie TV in arrivo dal creatore di Chernobyl e Neil Druckmann

06/03/2020

Il capolavoro videoludico The Last Of Us diventerà una serie TV e il team creativo è pazzesco!

Il creatore dell'acclamata serie TV Chernobyl, Craig Mazin, e lo sceneggiatore e direttore creativo di Naughty Dog, Neil Druckmann, realizzeranno insieme una serie televisiva basata sul videogioco The Last Of Us.

Secondo quanto riportato dal sito The Hollywood Reporter, lo show approderà sull'emittente televisiva americana HBO (la stessa di Chernobyl e Game of Thrones) e, per la gioia dei fan, la casa di sviluppo del videogioco sarà coinvolta direttamente nel progetto.

In qualità di produttori saranno coinvolti Carolyn Strauss (produttrice esecutiva di Chernobyl e Game of Thrones) ed Evan Wells, presidente Naughty Dog.

Sia HBO che Naughty Dog hanno pubblicato sui propri canali social un breve teaser per annunciare la loro collaborazione.

Entrambi su Twitter, hanno mostrato un video di 14 secondi che mostra il logo delle Luci, ovvero un gruppo di persone che si oppone alle restrittive misure del governo:

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

Il videogioco è uscito nel 2013 in esclusiva Playstation.

Si tratta di un survivor/horror in cui il videogiocatore deve riuscire a portare a termine una pericolosa missione, che consiste nel consegnare viva e vegeta una ragazza (Ellie), che potrebbe essere d'aiuto per la realizzazione di un vaccino contro una terribile epidemia (suona familiare di questi tempi).

La storia, ambientata nel 2033, porta i protagonisti in un mondo devastato, in cui l'esercito non è riuscito a contenere l'epidemia del virus, che ha trasformato la maggior parte della popolazione in una specie di zombie, assetati di sangue.

Il protagonista maschile della storia è Joel, un over 50 che ha perso la figlia all'inizio dell'epidemia e che nel 2033 lotta per rimanere in vita. La protagonista femminile è Ellie, una giovane ragazza di 14 anni, che pare immune al virus. Insieme, tra creature mostruose, mercenari e uomini ostili, dovranno raggiungere le Luci fuori dalla zona di quarantena.

Qui sotto, dal canale YouTube ufficiale di Playstation, si può vedere il trailer del videogioco:

Sarà interessante scoprire quali attori rivestiranno i ruoli da protagonisti nello show HBO, dato che si è mormorato per anni che in una ipotetica versione live-action, Hugh Jackman ed Ellen Page sarebbero stati perfetti (anche perchè la Ellie del videogame è stata creata prendendo come "riferimento" la giovane attrice canadese).

L'annuncio ufficiale della messa in lavorazione della serie TV dovrebbe cancellare del tutto il progetto di qualche anno fa, voluto da Sam Raimi, che avrebbe adattato The Last Of Us per il cinema.

The Last Of Us avrà un sequel videoludico in uscita per Playstation 4 il prossimo 29 maggio 2020.